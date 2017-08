Pub

O internacional português está entre os convocados para a Supertaça Europeia, que os espanhóis disputam na terça-feira com o Manchester United de José Mourinho, foi esta segunda-feira anunciado

A lista dos merengues integra todos os jogadores à disposição do técnico francês Zinedine Zidane, com a equipa a disputar o primeiro de seis títulos da temporada -- poderá ainda ganhar a Supertaça de Espanha, a Liga espanhola, a Taça do Rei, a Liga dos Campeões e o Mundial de Clubes.

O astro português era uma das incógnitas dos campeões europeus, uma vez que cumpriu apenas dois treinos depois de 37 dias de férias, na sequência da participação com Portugal na Taça das Confederações.

O Real Madrid parte pelas 13:00 (12:00 em Lisboa) para a capital da Macedónia, Skopje, onde na terça-feira, pelas 19:45, disputa com o Manchester United, treinado por José Mourinho, a Supertaça Europeia, no Estádio Nacional Filipe II.