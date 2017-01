Pub

Capitão da seleção teve um ano cheio em 2016, campeão europeu por Portugal e pelo Real Madrid. The Best? Naturalmente

Era o único detalhe em falta num currículo já insuperável entre o universo do futebol português. Mas, guiar a seleção de Portugal ao título de campeão europeu era uma tarefa impossível, diziam os fatalistas? Bom, se o fatalismo das probabilidades era o principal obstáculo, então o País deveria desconfiar que ia acabar por festejar. Afinal de contas, Cristiano Ronaldo é a negação do fado, a antítese do Portugal triste mas honrado, pobre e conformado. Só assim aqui chegou, aos destaques dos jornais, aos focos do mundo, ao topo do planeta futebol. A superar os impossíveis, a desafiar as probabilidades. Convencido, determinado, tenaz, por vezes altivo até. E otimista, sempre. Caso contrário, como teria o pobre miúdo madeirense do bairro de Santo António, filho de um jardineiro com problemas de alcoolismo e de uma cozinheira, chegado ao elitista bairro de La Finca, em Madrid, o mais luxuoso complexo habitacional da capital espanhola, onde Ronaldo é há oito temporadas a figura central do melhor clube da história?

Sempre com o foco no sucesso e a consciência de que a via mais rápida para lá chegar era o trabalho, Cristiano não se deixou deslumbrar pela imensidão de Old Trafford. Medo cénico não é com ele. Prefere encher as medidas do cenário. E assim foi subindo degrau a degrau a escadaria da fama global: primeiro no Manchester United, depois no Real Madrid, para onde se transferiu por uma verba-recorde de 94 milhões de euros em 2009. Sempre derrubando obstáculos, desafiando os limites, desmentindo as probabilidades. Era impossível ganhar uma Bola de Ouro? Já leva quatro. Era impossível romper a unanimidade em redor de Messi? Ele fê-lo, e com argumentos válidos. É impossível continuar a marcar golos ao mesmo ritmo ano após ano? Ele continua, sempre acima dos 50 golos por temporada desde 2010, o que já lhe valeu também um recorde de quatro Botas de Ouro (melhor marcador nas ligas europeias). Impossível tornar-se o maior goleador da história do Real Madrid? Feito. E muitos mais exemplos ou recordes poderiam ser aqui acrescentados. Porque Ronaldo, o menino pobre do bairro de Santo António, não conhece limites.

Agora, aos 31 anos, no topo do mundo - "rico, bonito e famoso" como sonhava em miúdo -, com milhões de fãs em tudo o que é rede social, jogador comercialmente mais rentável do planeta futebol, rosto publicitário de grandes marcas, pai solteiro, com uma coleção extensa de namoradas belas e famosas (apresentou hoje 'oficialmente' a espanhola Georgina Rodriguez ao mundo do futebol, na gala da FIFA em Zurique), dono do seu destino, Cristiano Ronaldo continua insaciável. O sucesso é o alimento. E o único grande título que lhe faltava era com a seleção portuguesa, uma frustração que resistia desde que vira o troféu tão de perto, logo na sua estreia em grandes competições, no Euro 2004. Por isso, em França, no Euro 2016, Ronaldo voltou a demonstrar que não conhece impossíveis, ao levantar a taça de campeão da Europa por Portugal, num ano em que foi também, novamente, campeão europeu e do mundo de clubes pelo Real Madrid e ganhou outra Bola de Ouro da France Football. A conquista, hoje, do quarto prémio de melhor do mundo, atribuído pela FIFA, foi só a confirmação óbvia: em 2016, Cristiano Ronaldo foi "The Best". Ora digam lá "impossível" outra vez.

BI

Data de nascimento: 5/2/1985 (31 anos)

Naturalidade: Funchal, Madeira

Altura: 1,85 m

Peso: 80 kg

Clube atual: Real Madrid (Espanha)

Clubes de formação: Andorinha, Nacional e Sporting

Clubes representados: Sporting, Manchester United, Real Madrid

Títulos: Liga dos Campeões (2007/08, 2013/14, 2015/16), Mundial de Clubes (2008, 2014 e 2016); Liga inglesa (2006/07, 2007/08 e 2008/09), Taça de Inglaterra (2003/04), Taça da Liga inglesa (2005/06 e 2008/09), Supertaça inglesa (2007 e 2008), Liga espanhola (2011/12), Taça do Rei de Espanha (2010/11 e 2013/14), Supertaça de Espanha (2012), Supertaça Europeia (2014)

Prémios: Bola de Ouro France Football e Prémio FIFA (2008, 2013, 2014 e 2016 - em 2013 e 2014 os prémios foram unificados) e Bota de Ouro (2007/08, 2010/11, 2013/14 e 2014/15)



CARREIRA NA SELEÇÃO

Estreia: 20/8/2003, Portugal-Cazaquistão (1-0)

Internacionalizações: 136

Golos: 68

NÚMEROS

3 - Ligas dos Campeões (Manchester United e Real Madrid)

1.º - Melhor classificação num Europeu de futebol

4 - Troféus da FIFA para melhor jogador do Mundo

3 - Clubes representados enquanto sénior (Sporting, Manchester United e Real Madrid)

4 - Botas de Ouro para melhor marcador da Europa

4 - Campeonatos nacionais (3 no Manchester United e 1 pelo Real Madrid)

7 - Número da camisola

7 - Presenças em fases finais de Europeus e Mundiais

19 - Total de troféus ao serviço de clubes

17 - Idade com que se estreou no futebol profissional

68 - Golos na seleção nacional A

136 - Internacionalizações A por Portugal

572 - Total de golos na carreira

829 - Total de jogos ao longo da carreira

15 000 000 - Valor da transferência do Sporting para o Manchester United

17 000 000 - Salário anual de Ronaldo no Real Madrid

49 300 250 - Total de seguidores no Twitter

94 000 000 - Valor da transferência do Manchester para o Real Madrid

118 938 000 - Total de seguidores no Facebook

[adaptação de um texto publicado originalmente a 17 de maio de 2016]

