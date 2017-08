Pub

Treinador do Real Madrid, Zinédine Zidane, decidiu guardar o internacional português no banco de suplentes. Craque madeirense apenas regressou aos treinos no sábado, após cumprir férias

Cristiano Ronaldo vai começar o jogo da Supertaça Europeia, frente ao Manchester United de José Mourinho, entre os suplentes do Real Madrid. O treinador Zinédine Zidane preferiu guardar o craque no banco.

Eis o onze merengue: Navas; Carvajal, Sergio Ramos, Varane e Marcelo; Casemiro, Kroos, Modric e Isco; Bale e Benzema.