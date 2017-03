Pub

Sergio Ramos voltou a marcar mais um golo decisivo na vitória por 2-1 sobre o Bétis. Barcelona derrotado na Corunha

Outra vez... Sergio Ramos. Ontem não foi preciso esperar pelos descontos para o defesa central do Real Madrid desbloquear a situação, como já vem sendo habitual, pois o golo da vitória sobre o Bétis surgiu aos 81 minutos, num cabeceamento do defesa que está a tornar-se um especialista em marcar golos decisivos. Os merengues recuperaram assim a liderança da Liga espanhola, ao vencerem por 2-1 o Bétis, beneficiando da derrota do Barcelona na Corunha.

Mas não foi fácil para o Real, que só desbloqueou os três pontos perto do fim. O Bétis colocou-se em vantagem aos 25 minutos, num lance caricato do guarda-redes Keylor Navas, que se atrapalhou num remate de Sanabria e introduziu a bola na própria baliza. Um frango de todo o tamanho, mas que foi compensado nos descontos com uma grande defesa a remate de Sanabria.

O Real Madrid chegou ao golo do empate por Cristiano Ronaldo, aos 41", num cabeceamento bem ao estilo de CR7. O internacional português voltou a marcar, mas o golo foi anulado por estar em posição de fora-de-jogo. Foi então preciso Sergio Ramos entrar em ação, qual suspeito do costume, para marcar de cabeça o 2-1 e acabar com as dúvidas. O Real Madrid volta à liderança, com mais dois pontos do que o rival da Catalunha e com menos um jogo disputado.

Na Corunha, o Barcelona parece ter-se ressentido da ressaca europeia. Depois do jogo histórico de quarta-feira (6-1 ao PSG) que assinalou a maior reviravolta da história da Champions, os catalães voltaram a desiludir no campeonato, com uma derrota por 2-1 na Corunha, diante do Deportivo, equipa galega que luta pela manutenção.

No Riazor, com Bruno Gama no onze e Luisinho no banco de suplentes, o Deportivo chegou à vantagem por Joselu, aos 40", mas o Barcelona refez a igualdade logo no arranque da segunda parte, através do uruguaio Luis Suárez. Aos 74 minutos, Bergantinos voltou a colocar o Deportivo na frente, num lance com culpas para o guarda-redes Ter Stegen, um golo que acabou por garantir a primeira vitória da equipa da Corunha em casa sobre os catalães desde abril de 2008. "Temos de aceitar a derrota e pensar que ainda faltam muitas jornadas", disse no final do jogo o treinador Luis Enrique.

Liverpool apanha susto

Na Liga inglesa, numa jornada com poucos jogos devido aos compromissos da Taça, a única equipa a entrar ontem em ação foi o Liverpool. E não ganhou para o susto! Na receção ao Burnley, a equipa treinada pelo alemão Jürgen Klopp esteve em desvantagem até perto do intervalo, fruto de um golo de Ashley Barnes. Mas Wijnaldum à beira dos 45 minutos e Emre Can (61") marcaram e deram os três pontos ao Liverpool.

Hoje é dia de jogo grande em Inglaterra, com José Mourinho a regressar a Stamford Bridge para medir forças com o Chelsea na Taça de Inglaterra, num jogo que vale um bilhete para as meias-finais da histórica competição. As equipas já apuradas são o Manchester City, o Tottenham e o Arsenal.

No campeonato italiano, destaque para a goleada por 7-1 do Inter Milão à Atalanta, com os argentinos Mauro Icardi e Ever Banega em destaque, ambos com um hat-trick, num jogo em que o português João Mário só entrou aos 70 minutos. Desde 10 de setembro de 1933 que dois jogadores do Inter não marcavam três golos no mesmo jogo. Ainda em Itália, a Fiorentina de Paulo Sousa recebeu e venceu o Cagliari graças a um golo de Kalinic. O Nápoles e a AS Roma também cumpriram, vencendo, respetivamente, o Crotone por 3-0 (com um bis de Insigne) e o Palermo por 3-0 (marcaram El Shaarawy, Dzeko e Bruno Peres).