Real Madrid é líder e está nas meias-finais da Liga dos Campeões. Catalães foram afastados nesta semana da Champions e em caso de derrota ficam a seis pontos do rival, que tem um jogo a menos

Mais do que um clássico entre Real Madrid e Barcelona, o grande jogo do campeonato do país vizinho tem sido uma batalha entre Cristiano Ronaldo e Lionel Messi desde 2009, quando o internacional português chegou a Espanha. Hoje (19.45, Sport TV) os dois gigantes espanhóis voltam a medir forças no Santiago Bernabéu e neste momento a pressão está do lado do jogador argentino, pois poderá ser a sua derradeira oportunidade para ainda sonhar com a Bola de Ouro e para o Barcelona acreditar na conquista do título. Já CR7 chega mais tranquilo, na liderança da Liga e com o apuramento garantido para as meias-finais da Champions.

Afastados nesta semana da Liga dos Campeões pela Juventus, os catalães têm neste momento três pontos de diferença para o rival Real Madrid, que tem um jogo a menos, isto quando faltam seis jornadas para o final da temporada. Perante isto, é em Messi que o treinador Luis Enrique deposita toda a sua fé. E a verdade é que o argentino tem neste momento uma "dívida" pendente em clássicos, pois não marcou nos últimos seis, precisamente desde março de 2014, curiosamente em Madrid, num triunfo por 4-3. Messi, que tem mais clássicos disputados do que CR7, apontou 21 golos em 33 jogos contra o Real Madrid.

Se atendermos apenas aos dados desde 2009, quando CR7 chegou Real Madrid, então o português consegue bater o rival argentino, pois leva um total de 16 golos apontados, um a mais que Messi desde esse ano. Ambos têm também uma curiosidade, pois gostam mais de marcar no campo do adversário, o que hoje até poderá jogar a favor do sul-americano. Dos 16 golos apontados por Cristiano Ronaldo, dez foram em pleno Camp Nou (o último em março do ano passado, num triunfo por 2-1), contra os 11 de Lionel Messi em Madrid.

Tudo muito equilibrado no que a golos diz respeito entre os dois melhores jogadores do mundo, mas em termos de vitórias é o argentino que sai claramente a ganhar neste duelo particular, tendo vencido 14 dos 33 jogos que disputou contra o Real Madrid, desde que se estreou pelo Barcelona. Já Cristiano Ronaldo fica-se pelos oito triunfos em 26 jogos pelos merengues contra os catalães.

Tudo ou nada dos catalães

O duelo entre estas duas grandes estrelas torna ainda mais aliciante este Real Madrid-Barcelona, em que uma vitória do conjunto de Zinedine Zidane poderá garantir praticamente um título que lhes foge desde 2012 (ficarão com seis pontos de vantagem e um jogo em atraso), ao passo que só o triunfo dos catalães lhes permitirá manter o sonho vivo de revalidar o título.

Aliás, só mesmo a conquista dos três pontos por parte da equipa orientada por Luis Enrique apagará uma época que tem, para já, tudo para não ser recordada, depois da eliminação também da Liga dos Campeões, ainda que estejam apurados para a final da Taça do Rei, cujo adversário será o Alavés.

Neymar é a grande baixa

O brasileiro Neymar, do Barcelona, foi castigado com três jogos de suspensão após a sua expulsão com o Málaga e é grande baixa para a partida desta noite em Madrid. Os blaugrana apresentaram recurso e defendiam que o castigo deveria ser suspenso, o que poderia libertar o internacional brasileiro para o jogo de hoje. Posição contrária, contudo, teve o Tribunal Desportivo Espanhol (TAD), que ontem esteve para se reunir para tomar uma decisão sobre este assunto, mas por falta de quórum a mesma não se realizou.

O TAD espanhol, contudo, revelou em comunicado que, apesar de não ter tido oportunidade para se reunir, entende que Neymar não poderá ser opção para o clássico de hoje no Santiago Bernabéu, algo com que o Barcelona não concorda. Aliás, o clube blaugrana revelou ontem que este comunicado do TAD não pode ser entendido como "vinculativo", mas alguma imprensa, à hora do fecho desta edição, revelava que os catalães ponderavam mesmo a sua utilização.