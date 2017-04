Pub

O jogador português voltou às grandes exibições e foi determinante no triunfo por 2-1 em Munique, que deixa os merengues com um pé nas meias-finais. Na capital espanhola, o Atlético só venceu o Leicester de penálti

Real Madrid e Atlético venceram ontem o Bayern Munique e o Leicester, respetivamente, dando passos importantes rumo às meias-finais da Liga dos Campeões. Mais a equipa de Zidane, que venceu fora por 3-2.

Na Alemanha, Cristiano Ronaldo voltou aos golos (não marcava há quatro jogos consecutivos) e a fazer a diferença, marcando os dois golos da vitória dos merengues, já na segunda parte, tornando-se no primeiro futebolista a atingir os 100 golos nas provas europeias - seguem-se na lista Messi (97) e Raúl González (76).

Este é assim mais um recorde batido pelo internacional português, que nos últimos anos tem colecionado marcas históricas, e que estava desde 27 de setembro do ano passado sem marcar nas competições europeias e sem conseguir passar a barreira dos 98 golos. O bis de ontem colocou termo ao jejum de seis meses e provou que Ronaldo tem queda para marcar ao Bayern Munique: marcou seis golos (todos em forma de bis) nos cinco jogos que realizou frente aos bávaros.

Em Munique a história poderia ter sido bem diferente para Cristiano Ronaldo e companhia. Não se pode dizer que a vitória não foi justa, pois os espanhóis tiveram as melhores oportunidades, mas os bávaros pareciam mais cínicos. Marcaram aos 25", por Vidal, e falharam uma grande penalidade perto do intervalo também pelo internacional chileno. Já os merengues desperdiçaram muito antes do descanso.

O segundo tempo foi bem diferente. Sobretudo porque Cristiano Ronaldo empatou a partida logo aos 47", num remate de primeira após cruzamento de Carvajal. A equipa espanhola agigantou-se e os bávaros sentiram o empate. Não conseguiam responder e o Real Madrid aproveitou para tomar conta da partida, controlando, mas espreitando sempre o ataque. Se o Bayern parecia dominado, mais ficou quando Javier Martinez foi expulso, aos 61", após falta sobre... Cristiano Ronaldo.

Com mais um elemento, Zidane sentiu que poderia sentenciar a eliminatória já em Munique e pediu para a equipa subir no campo. O Real pressionou e chegou ao 2-1, novamente por CR7, aos 77", que aproveitou um excelente cruzamento de Asensio para bater manuel Neuer, algo mal batido. Estava feita a reviravolta e com pouco mais de 10 minutos esperava-se uma resposta dos alemães, mas estes nunca tiveram forças e foi o Real que esteve novamente perto do golo. Primeiro por Marcelo e depois por Sérgio Ramos (neste caso, o golo do central, já nos descontos foi anulado por fora de jogo).

Nada está resolvido, mas os merengues têm razões para estar confiantes, até porque segundo a história, em 31 eliminatórias que o Real Madrid venceu fora na 1.ª mão nas provas da UEFA, só por uma vez foi eliminado: em 1994/95, frente ao Odense.

Griezmann determinante

Se Cristiano Ronaldo foi a alma do Real Madrid em Munique, o francês Antoine Griezmann foi o coração do Atlético de Madrid na capital espanhola. O Leicester foi claramente a Espanha na tentativa de garantir um bom resultado para levar de regresso a casa. E quando se lê bom, um empate já seria um grande resultado para os comandados de Shakespeare, como o próprio o admitiu na véspera

E os planos dos ingleses resumiram-se quase a isso mesmo. Defender para depois tentar o contra-ataque. A lição foi bem estudada e só um golo de Griezmann, aos 28", de grande penalidade, furou a muralha britânica.

O Atlético de Madrid dominou, mas só o internacional francês parecia ter gás para carregar a equipa e isso não foi o suficiente para os comandados de Simeone garantirem um resultado tranquilo para a viagem até Leicester.