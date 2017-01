Pub

O jornal espanhol Marca antecipou que o futebolista português vai receber hoje o prémio de melhor futebolista de 2016, encerrando com chave de ouro um ano absolutamente histórico

Teve lágrimas pelo meio, mais problemas físicos do que estava acostumado e o habitual coro de críticas. Mas 2016 foi, simplesmente, o ano mais memorável da carreira de Cristiano Ronaldo, que, a um mês de completar o 32.º aniversário, deverá receber hoje a distinção de melhor futebolista do mundo, na gala organizada pela FIFA que se realiza em Zurique, na Suíça.

O jornal Marca antecipou ontem que Cristiano Ronaldo vai receber ao início da noite o prémio The Best da FIFA, troféu que o distingue oficialmente como o melhor futebolista de 2016. Será, tecnicamente, apenas a segunda vez que a FIFA vai premiar CR7 "a solo": a primeira foi em 2008, quando representava o Manchester United e um ano após se ter estreado na corrida aos melhores do mundo, com o 3.º lugar. Em 2009, ficou-se pelo segundo lugar, no primeiro ano de Lionel Messi como melhor do mundo.

Seguiram-se os seis anos de parceria entre a FIFA e a France Football, para a atribuição da Bola de Ouro da FIFA, e Cristiano Ronaldo foi contemplado duas vezes (2013 e 2014), tendo ainda sido relegado por Lionel Messi por três vezes para o 2.º lugar. Só em 2010 o avançado do Real Madrid não esteve entre os três finalistas.

O último ano fica essencialmente marcado pelas conquistas do Euro 2016 e da Liga dos Campeões. A passagem de CR7 pelo clube merengue continua sem ser sinónimo de sucesso na Liga espanhola (os madridistas ganharam apenas uma Liga, com José Mourinho, em 2012-13, desde que contrataram a antiga estrela do Manchester United), mas o melhor marcador da história do Real Madrid foi figura de proa na última Champions - marcou 16 golos e bateu o penálti decisivo frente ao Atlético de Madrid, na final.

No Euro 2016, CR7 esteve muito distante do seu melhor, mas contribuiu com três importantes golos: dois frente à Hungria, na fase de grupos, e o primeiro das meias-finais frente ao País de Gales. A lesão na final do Stade de France impediu-o de dar o seu contributo a Portugal, que encontrou em Éder o herói improvável para carimbar a história.

Depois de ter falhado o título espanhol por um ponto, CR7 contou, ainda, com mais duas conquistas internacionais em 2016: a Supertaça Europeia e o Mundial de Clubes FIFA, no qual foi considerado o melhor jogador da competição. Além dos títulos coletivos, Ronaldo somou 55 golos e 17 assistências em 2016. Números que justificam o porquê de hoje, ao que tudo indica, ver o seu nome inscrito na história do futebol, depois de já ter ganho também a Bola de Ouro da France Football.

"Este é o melhor ano da minha carreira a nível coletivo e individual. Faltava-me um título de seleções no currículo e esse foi um dos grandes momentos, tal como voltar a vencer a Champions pelo Real Madrid", disse em dezembro.

A nova posição de atirador

Quando começou a despontar no Manchester United, Cristiano Ronaldo era um dos mais velozes, ágeis e explosivos extremos do futebol mundial. No Real Madrid também começou por fazer a diferença nos flancos, mas aos poucos foi pisando cada vez mais vezes as zonas interiores, até se tornar um avançado interior. Hoje, CR7 é um jogador completamente diferente: joga como um "atirador" no Real Madrid, que já não dribla tanto os defesas e que tem cada vez mais como missão única em campo encontrar espaço para o remate.

Perto dos 32 anos e sem a condição física de outrora, será uma questão de tempo até CR7 passar a jogar como... ponta-de-lança. "Não é um jogador fixo. Pode ter diferentes fases e jogar em qualquer sítio. Como ponta-de-lança? É difícil um jogador fazer mais golos do que ele", disse Zidane, que viu Ronaldo marcar 17 golos em 20 jogos na corrente temporada pelo Real Madrid.

CR7 já manifestou a intenção de terminar a carreira no Real Madrid, com uma idade imprópria para um avançado de alta competição: "Depois dos 40 anos." Será difícil para o avançado atingir esse objetivo, mas dificilmente será dinheiro a tirá-lo de Madrid: segundo o empresário Jorge Mendes, CR7 rejeitou um salário anual de cem milhões de euros para ir jogar para a China.

Uma máquina de fazer dinheiro

No entanto, em Madrid, Cristiano Ronaldo já usufrui do estatuto de mais bem pago da história do clube. Com o contrato que assinou, em novembro, até 2021, Ronaldo passou a ganhar cerca de 24 milhões de euros por ano, isto só em salários pagos pelo clube. Por exemplo, se passar cinco minutos a ler este texto, saiba que CR7 já ganhou cerca de 600 euros - mais do que o salário mínimo nacional.

No entanto, segundo a Forbes, os rendimentos de CR7 continuam a disparar, muito graças aos prémios que lhe vão sendo pagos pelo Real Madrid, aos contratos publicitários e às empresas que administra - lançou-se nos ramos da hotelaria, vestuário e calçado. De acordo com a referida revista norte-americana, em 2016 faturou um total de 83 milhões de euros, verba que deverá aumentar em 2017.

O último ano, porém, também ficou manchado pelas acusações de que Ronaldo teria utilizado um complexo esquema para fugir aos impostos em Espanha e ocultar ganhos de cerca de 150 milhões de euros em contratos publicitários. O futebolista e a Gestifute, empresa que o representa, sempre asseguraram não ter cometido qualquer irregularidade, mas a investigação prossegue.

Certo é que 2016 será, para sempre, o ano em que um futebolista conseguiu, pela primeira vez, juntar Champions, Europeu, Supertaça Europeia, Mundial de clubes e o prémio de melhor futebolista do ano. Difícil será elevar a fasquia, mas CR7 já se habituou ao impossível.