O futebolista brasileiro esteve afastado dos treinos devido a uma lesão nas costas

O futebolista brasileiro Philippe Coutinho regressou esta quinta-feira aos treinos no Liverpool, clube ao qual havia pedido para sair para o FC Barcelona, numa transferência que não se concretizou.

O internacional 'canarinho', de 25 anos, solicitou a mudança para o clube catalão, mas os 'reds' pediram, segundo os dirigentes do 'Barça', uma verba "exorbitante" de 200 milhões de euros, que os ingleses negam.

O clube, que divulgou no boletim clínico uma lesão nas costas do médio ofensivo, razão pela qual estaria afastado dos treinos, manteve sempre a decisão de não vender a sua maior 'estrela', com a qual o técnico alemão Jürgen Klopp disse contar.

O jogador alinhou pelo Brasil, como suplente utilizado, nos dois jogos de qualificação para o Mundial2018, frente ao Equador (2-0), jogo em que marcou o segundo golo, e Colômbia (1-1).

No sábado, o Liverpool visita o Manchester City (12:30), num duelo entre candidatos ao título da Liga inglesa.