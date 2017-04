Pub

A 12ª edição irá decorrer a 21 de maio e conta com a presença das quenianas Gladys Cherono e Filomena Daniel

A 12.ª edição da Corrida da Mulher deverá juntar a 21 de maio 15.000 mulheres, numa 'luta' de cariz social, que nos 11 anos anteriores já quase 700.000 euros à Liga Portuguesa Contra o Cancro.

A prova, esta terça-feira apresentada em Lisboa, conta com mais de 10.000 inscritas, entre as quais as quenianas Gladys Cherono, campeã mundial da meia maratona em 2014, e Filomena Cheych Daniel, segunda classificada na EDP Lisboa, a mulher e a vida, nas edições de 2014 e 2015.

No evento, que juntará figuras públicas de várias áreas da sociedade portuguesa, participará triatleta portuguesa Vanessa Fernandes, medalha de prata nos Jogos Olímpicos Pequim2008.

A corrida, que tem como objetivo a angariação de fundos para a compra de aparelhos de rastreio do cancro da mama, é disputada num percurso de cinco quilómetros, junto ao rio Tejo.