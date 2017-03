Pub

É a caça ao ouro deste tempo no mundo do atletismo, com vários "garimpeiros" na corrida ao prémio. Atletas, cientistas, engenheiros, nutricionistas, fisiólogos, mentes e pernas brilhantes unem-se com um objetivo comum: quebrar a mítica barreira das duas horas na maratona.

Um dos projetos em curso tem a chancela da multinacional de equipamento desportivo Nike - há outro da concorrente Adidas e um terceiro de um professor da Universidade de Brighton -, que já anunciara para 2017 a primeira tentativa séria. Ontem, a Nike avançou o local onde a tentativa vai ser efetuada: o circuito de Fórmula 1 de Monza, em Itália, faltando agora só definir a data.

Os cérebros por detrás do projeto Breaking2 da marca norte-americana asseguram que Monza apresenta as condições ideais para cumprir esta "missão impossível": temperaturas constantes abaixo dos 15 graus, um circuito fechado de 2,4 km com poucas curvas, protegido do vento e a uma altitude de somente 162 metros acima do nível do mar, o que favorece a concentração de oxigénio no sangue.

"Será uma corrida perfeitamente homologada pelos parâmetros da Federação Internacional de Atletismo", garantiu Brad Wilkins, o responsável científico deste projeto Breaking2, no qual a tecnologia e aerodinâmica dos equipamentos também são, naturalmente, fundamentais - a sapatilha Nike Zoom Vaporfly Elite, desenhada para este projeto, pesa menos de 200 gramas.

Os candidatos escolhidos para tentar superar a mítica fasquia são o queniano Eliud Kipchoge, o etíope Lelisa Desisa e o eritreu Zersenay Tadese, que ontem fizeram um teste em Monza, correndo uma meia--maratona que Kipchoge completou em 59.17 minutos oficiosos (o recorde do mundo é de 58.23, de Tadese).

Na maratona, o recorde está fixado em 2:02.57 horas, pelo queniano Dennis Kimetto. "Se não achássemos que é possível bater a barreira das duas horas não púnhamos o prestígio da empresa em risco", garante Brad Wilkins.