O Johor Darul Ta'zim, treinado desde junho pelo português Ulisses Morais, assegurou hoje matematicamente a conquista do quarto título consecutivo de campeão malaio de futebol, apesar de ter perdido por 2-1 com o Selangor na 19.ª jornada.

A três jornadas do final da liga malaia, a equipa de Ulisses Morais soma 45 pontos, mais 11 pontos do que o Kedah, segundo classificado, que hoje perdeu, também por 2-1, no terreno do Pahang.

O Johor inaugurou o marcador aos 39 minutos, por intermédio do espanhol Natxo Insa, na conversão de uma grande penalidade, mas o Selangor deu a volta ao resultado com golos de Yalyah (59) e Vermansyah (79).

Ulisses Morais, que pela primeira vez está a treinar fora de Portugal, já passou por equipas como Estoril-Praia, Gil Vicente, Marítimo, Paços de Ferreira, Académica, Beira-Mar e Famalicão.