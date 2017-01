Pub

Barça teve um golo limpo que não foi validado e só se livrou da derrota no minuto 90

O FC Barcelona empatou hoje em casa do Betis de Sevilha (1-1), em jogo da 20.ª jornada da Liga espanhola de futebol, marcado por um erro grave da equipa de arbitragem desfavorável aos catalães.

Alex Alegria deu vantagem aos andaluzes aos 75 minutos e o FC Barcelona podia ter chegado ao empate no minuto seguinte, mas a equipa de arbitragem não viu que a bola chutada por Aleix Vidal passou claramente a linha de golo.

Já depois de ver outra bola ser cortada em cima da linha de golo, os 'blaugrana' conseguiram mesmo chegar ao empate, pelo uruguaio Luis Suarez, aos 90 minutos, a passe do argentino Leo Messi.

Com este resultado, o FC Barcelona, que teve André Gomes a partir dos 59 minutos, subiu ao segundo lugar, com os mesmos pontos do Sevilha, que tem menos um jogo, e a um do Real Madrid, que tem dois encontros ainda em atraso.

O Betis segue num tranquilo 13.º lugar, com 23 pontos, 10 acima da zona de despromoção.