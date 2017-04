Pub

Tensão na região levou federação internacional a mudar de planos

A Coreia do Norte perdeu a organização dos Mundiais de juniores de judo devido aos riscos inerentes à tensa situação política do país com a Coreia do Sul e Estados Unidos, revelou a Federação Internacional de Judo.

Os responsáveis máximos do judo mundial consideram que "a situação é alarmante e o futuro é difícil de prever", razão pela qual os campeonatos, de 18 a 22 de outubro, terão lugar em Zagreb e não em Pyongyang.

A Federação internacional diz ainda que esta mudança acontece também devido ao facto de alguns países terem "declinado a participação", além das preocupações em relação à "segurança, pertences e comunicações com o mundo exterior".