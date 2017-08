Pub

Em causa estão as palavras dirigidas a Vladimir Stojkovic, guarda-redes do Sporting B no jogo com o Real

O árbitro Jorge Sousa corre o risco de ser suspenso na sequência de um processo sumaríssimo pedido pelo Conselho de Disciplina.

Em causa estão as palavras alegadamente ofensivas dirigidas a Vladimir Stojkovic, guarda-redes do Sporting B, no jogo deste domingo com o Real, a contar para a II Liga, e que as câmaras de televisão captaram. Em causa estará a infração do artigo 198 do Regulamento Disciplinar, que diz que os "árbitros que se dirijam de forma menos correta e educada" podem ser punidos de um a cinco jogos de suspensão.

Este é um caso que será agora investigado pela Comissão de Instrutores da Liga. que vai apurar os factos e se há ou não motivo para a abertura de um sumaríssimo.

Veja aqui o vídeo que pode motivar o castigo a Jorge Sousa: