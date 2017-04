Pub

CA da FPF classifica como "inaceitável" agressão ao árbitro José Rodrigues no jogo Rio Tinto e o Canelas 2010

O Conselho de Arbitragem (CA) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) classificou este domingo como "inaceitável" a agressão contra o árbitro José Rodrigues, durante um jogo entre o Rio Tinto e o Canelas 2010.

"A agressão a que todos pudemos assistir é inaceitável no futebol e na sociedade", refere uma nota de Ana Raquel Brochado, porta-voz e vogal do CA da FPF.

Na nota, o organismo "condena de forma veemente e inequívoca a agressão" a José Rodrigues e garante que o apoiará "de todas as formas necessárias".

O CA refere ainda que o árbitro "já deixou o hospital onde foi assistido, no Porto", depois de ter sido agredido aos dois minutos do encontro da 3.ª jornada da fase de subida da Divisão de Elite da Associação de Futebol do Porto.

José Rodrigues foi agredido com violência pelo jogador Marco, do Canelas 2010, depois de lhe ter mostrado o cartão vermelho devido a uma agressão a um adversário.

A polícia entrou em campo para serenar os ânimos e acompanhou Marco na saída do retângulo de jogo, tendo José Rodrigues sido transportado ao hospital.