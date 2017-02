Pub

Um adepto da equipa brasileira de futebol Botafogo morreu baleado no domingo no Rio de Janeiro e outras oito pessoas ficaram feridas durante confrontos junto ao Estádio Nilton Santos, mais conhecido como Engenhão.

Os confrontos começaram antes do jogo entre Flamengo e Botafogo pelo "Campeonato Carioca" e envolveu adeptos das duas equipas.

Testemunhas disseram que várias pessoas dispararam de dentro de um carro e o adepto do Botafogo, Diego Silva dos Santos, de 28 anos, que estava com dois amigos na frente da ala norte do estádio acabou atingido com um tiro no peito.

A vítima foi transportada ao hospital, mas morreu horas mais tarde.

O Botafogo emitiu uma nota de pesar confirmando o ocorrido e destacando ainda que "toda a violência que cercou o clássico [jogo com o Flamengo], deixando feridos e prejuízo, é repudiada pelo Botafogo".

"Para o clube, futebol começa com paz nos estádios e segurança para os torcedores. O clima de insegurança e medo não pode jamais combinar" com o desporto, completou.

Apesar do confronto, a partida de futebol foi realizada e o Flamengo venceu o Botafogo por 2 a 1.

Com o resultado, o Flamengo classificou-se para as semifinais do campeonato regional do Rio de Janeiro.