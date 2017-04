Pub

Jogo cancelado após incidentes. Anthony Lopes envolveu-se com um adepto quando recolhia aos balneários, para o intervalo

Depois da invasão de campo inicial, que retardou o início da partida em quase uma hora, voltaram a registar-se incidentes no Bastia-Lyon, com nova invasão do recinto por parte dos adeptos locais, quando o árbitro tinha já apitado para o intervalo.

Desta vez, o guarda-redes internacional português Anthony Lopes, que defende a baliza do Lyon, esteve diretamente envolvido nos desacatos, entrando em confronto com um adepto do Bastia que estava no relvado.

O episódio levou a mais confrontos entre adeptos do Bastia, jogadores do Lyon e os seguranças e polícia no recinto, num jogo da 33.ª jornada da Liga francesa que acabou por ser cancelado.