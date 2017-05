Pub

O meio-campo do Benfica e a indefinição no ataque portista são os pontos a explorar pelos clubes que lutam por um lugar europeu

Não é segredo para ninguém que o título nacional passa hoje pelo Funchal e amanhã por Vila do Conde.

FC Porto e Benfica estão pressionados a não desperdiçar pontos mas o mesmo acontece com Marítimo e Rio Ave, pois ambos lutam pelo sexto lugar que dá acesso à Europa do futebol. Ou seja, este vai ser um fim de semana de muitos nervos para os adeptos dos quatro emblemas, muito embora a luta pelo campeonato assuma uma importância maior.

O DN, com a ajuda do site de estatística Goalpoint.pt, foi tentar perceber como Marítimo e Rio Ave podem dificultar a vida aos dois primeiros classificados. E para isso falou com um jogador que já atuou no Marítimo e no FC Porto, no caso Eduardo Luís, e outro que representou Rio Ave e Benfica: Fábio Faria.

Olhando para a estatística percebe-se que, em relação aos últimos cinco jogos - o que pode definir o momento de forma atual - o Marítimo perde em quase tudo para o FC Porto, com exceção dos golos marcados. Mais do que isso, é a equipa que regista melhores resultados como visitada logo a seguir aos três grandes e nos últimos seis jogos em casa os insulares somaram cinco triunfos e apenas cederam um empate. E, se analisarmos o histórico entre as duas equipas, o FC Porto não ganha nos Barreiros há cinco anos.

"Esse dado estatístico tem a sua relevância e quer dizer basicamente que o Marítimo faz muito do seu campeonato nos jogos que disputa em sua casa. Não só por essa razão, mas também por isso, o FC Porto pode vir a ter um trabalho acrescido para vencer e somar os três pontos", considera Eduardo Luís, que não se coíbe de fazer um pequeno aparte para relevar "duas efemérides": "Neste mês assinalam-se 40 anos desde a subida do Marítimo à 1.ª divisão e também os 30 anos do FC Porto campeão europeu pela primeira vez. São duas datas em que estou envolvido e que me deixam bastante orgulhoso."

Voltando ao encontro desta noite (20.30) no Funchal, Eduardo Luís coloca um pouco de lado a estatística para falar da responsabilidade do encontro. "É um jogo em que as duas equipas estão sob intensa pressão. O FC Porto só pode pensar em vencer e o Marítimo, que está a fazer um excelente campeonato, também tem de pontuar se quer regressar à Europa", explica Eduardo Luís antes de aceitar o desafio para se colocar na pele de treinador do Marítimo e FC Porto e identificar em qualquer das equipas o filão a explorar.

"Olhe, vou ser sincero, acho que o Marítimo tem uma equipa muito equilibrada defensiva e ofensivamente mas não vi jogos do Marítimo o suficiente para fazer uma análise aprofundada. Do outro lado não quer dizer que seja um ponto fraco para o Marítimo aproveitar mas o FC Porto quando joga sem dois extremos e com dois avançados obriga o Soares ou o André Silva a jogarem no espaço do extremo. E com isso perde, na minha opinião, um pouco de força. Julgo que se jogar apenas com um avançado e dois extremos ficará mais perto da vitória. Curiosa foi a reação quando dissemos a Eduardo Luís que o Marítimo (542) já sofreu mais faltas neste campeonato do que o FC Porto (517): "À partida podia dizer que seria por o Marítimo ter mais posse de bola mas como isso não acontece registo essa estatística mas não consigo explicá-la."

Rio Ave com trejeitos de grande

Muito mais equilibrados (ver quadros em cima) são os dados de Rio Ave e Benfica referentes aos últimos cinco encontros, o que pode configurar uma tendência relativamente ao momento de forma de cada uma das equipas.

Os vilacondenses para além de terem menos golos sofridos que os tricampeões, têm ainda mais cantos, menos faltas cometidas e, mesmo perdendo, por escassa margem, a posse de bola é muito semelhante, o que não deixa de ser uma surpresa.

"Não fico nada surpreendido com essas estatísticas, nada mesmo. Desde que Luís Castro assumiu o comando técnico, o Rio Ave tornou-se uma das melhores equipas a jogar futebol em Portugal e controla com muita qualidade os ritmos de jogo. Esses 56% de posse de bola revelam isso mesmo. O Rio Ave de Luís Castro joga como um grande, nunca tinha visto o Rio Ave jogar assim", salienta Fábio Faria, antigo central do Rio Ave e do Benfica. No entanto, essa ideia de jogo pode funcionar a favor do clube da Luz entende o ex-futebolista que teve de se retirar devido a um problema cardíaco. "O Rio Ave joga olhos nos olhos, não fica, como as outras equipas, lá atrás e isso pode ser bom para o Benfica. Até porque não acredito que a mensagem de Luís Castro seja diferente só porque é o Benfica. Há ideias que estão trabalhadas, assimiladas e não faz sentido alterar em função do nome do adversário."

Meio-campo e bolas paradas

Pedimos a Fábio Faria o mesmo que tínhamos solicitado a Eduardo Luís. Ou seja, que vestisse o fato de Luís Castro e de Rui Vitória e que, por momentos, nos explicasse por onde a sua equipa podia fazer mossa no opositor.

"Bem, olhando para o Benfica vejo um conjunto defensivamente muito forte mas com um meio--campo desgastado. Julgo que se o Rio Ave apostar no jogo interior tem mais a ganhar até porque o Fejsa e o Pizzi acusam algum cansaço devido aos muitos jogos efetuados. Tenho para mim que o meio-campo do Benfica na segunda parte pode revelar algum desgaste que o Rio Ave se investir por essa zona do terreno pode retirar alguns dividendos. Verdade que também podia explorar as laterais, mas o Nélson Semedo defende bem e o Grimaldo, embora tenha mais dificuldades no momento defensivo do que o Nélson Semedo, tem à sua frente o Cervi que dá uma enorme ajuda quando a equipa não tem a bola", considera Fábio Faria em modo Luís Castro.

Falta sentir o pensamento de Rui Vitória, mas aqui Fábio não foi tão detalhado na sua explicação. "O Rio Ave como eu já disse é, possivelmente, a melhor equipa a praticar futebol em Portugal no presente momento e vejo poucos pontos menos fortes mas há um que identifico e que o Benfica levará em linha de conta com toda a certeza. Estou a referir-me às bolas paradas, este é um ponto onde o Rio Ave não é tão forte como noutros capítulos. É um pormenor importante e que pode fazer a diferença", conclui Fábio Faria na sua função de treinador.

