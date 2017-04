Pub

Sporting vs Benfica em Alvalade este sábado, às 20.30 (Sport TV). Jogo da 30.ª jornada da I Liga pode ajudar a decidir o campeão 2016/17.

José Roquette e Maria João Trindade são descendentes dos fundadores dos dois clubes que amanhã se defrontam em Alvalade. O DN foi tentar perceber que herança clubística receberam e como preservam (ou tentam) os valores que serviram de base à formação de Sporting e Benfica.

José Roquette é o mais velho do clã do fundador leonino e recorda como o amor do trisavô visconde de Alvalade ajudou o avô (José Alvalade) a fundar o Sporting. Sem memórias direta do avô (morreu aos 33 anos de tifo), o antigo presidente do Sporting faz questão de que os seus 21 netos saibam de onde vêm para perceber quem são. Por isso investigou os antepassados e fez a árvore genealógica da família.

Maria João Trindade é neta de Cosme Damião e conta com o amor ao Benfica fazia ciúmes à avó, que assim optou por doar grande parte do espólio ao clube. A neta, nada fanática, recorda ainda a humildade do fundador do clube da Luz, que nem quis ser presidente.