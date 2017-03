Cody Gribble caminha em direção ao crocodilo, no "green" de um campo de golfe em Orlando, na Flórida.

O golfista Cody Grible viu um crocodilo no green mas não desatou a fugir. Pelo contrário, resolveu o problema pelos seus próprios meios.

O insólito aconteceu num campo em Orlando, Flórida, onde se disputa o Arnold Palmer Invitational, um torneio do PGA Tour.

Cody Grible, 27 anos, golfista profissional natural de Dallas (Texas), dirigiu-se ao crocodilo e limitou-se a dar-lhe uma palmada na cauda. O bicho rastejou rapidamente em direção ao lago contíguo ao green.

Agora o golfista tornou-se mundialmente famoso porque o momento foi filmado e divulgado pela organização do PGA Tour no seu site e nas redes sociais de apoio, nomeadamente no Twitter.