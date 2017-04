Pub

Clube do Restelo visita hoje o FC Porto. A última vitória aconteceu há 16 anos e Marinho Peres, então treinador, recorda esse triunfo

A última vitória do Belenenses no campo do FC Porto foi há quase 16 anos, em outubro de 2001, numa equipa treinada pelo brasileiro Marinho Peres onde pontificavam jogadores como Marco Aurélio, Filgueira, Lito Vidigal, Tuck e Marco Paulo. O antigo técnico, agora reformado, recorda-se bem dessa época, pois também venceu os dragões no Restelo, e acredita que hoje a equipa do Restelo vai "quebrar o enguiço" e frustrar Pinto da Costa.

"Garoto, você mande um grande abraço ao meu amigo Pinto da Costa, mas avise que o FC Porto vai perder." Foi assim, com um ar bem disposto, que Marinho Peres terminou a chamada telefónica com o DN desde a sua fazenda em Sorocaba, São Paulo.

Antes recordou ao nosso jornal os duelos com o FC Porto ao serviço do Belenenses, onde teve um aproveitamento positivo - nas dez vezes que defrontou os dragões venceu cinco, empatou dois e perdeu três. Os jogos mais recentes foram na época 2001/02, com a última vitória dos lisboetas a acontecer no velhinho Estádio das Antas, por 2-1.

"Recordo-me bem desse jogo, claro. Tínhamos uma grande equipa, penso que se pode dizer que na altura éramos o quarto grande de Portugal. Jogávamos muito bem e não foi surpresa vencer nas Antas, pelo menos para mim. Depois também ganhámos no Restelo por 3-0, a piada do futebol são estas surpresas", começou por dizer Marinho Peres, confessando depois como incutiu confiança nos seus jogadores: "Disse-lhe que caso vencessemos nas Antas iria dar-lhes mais dois dias de folga extra! Eles ficaram entusiasmados e isso ajudou. Esqueceram-se foi que muitos deles iam gozar as folgas ao serviço das suas seleções", disse a rir-se o ex-treinador, que nunca deixou de acompanhar o futebol português.

"Vejo mais quando estou em São Paulo, na minha casa, aqui na fazenda não tanto. Mas sei que o Benfica está na frente e o FC Porto vai logo bem atrás. Tenho a certeza que o meu Belenenses vai atrasar ainda mais agora o FC Porto. Gosto muito do meu amigo Pinto da Costa, mas vai ficar triste depois deste jogo, pode ser que depois recupere os pontos", disse o treinador, que desconhecia que tinha sido o último a conseguir ganhar pelo Belenenses na casa do FC Porto.

"Desconhecia esse dado estatístico, pode ser que agora que esteja a recordar isso dê sorte ao meu Belenenses, torço para isso. Tenho pena que o clube não possa lutar atualmente por outros objetivos, mas fico sempre contente de ver ou de ler que ganham. Aliás, ainda bem que me liga porque vou fazer de tudo para acompanhar o jogo. E quando terminar faça favor de ligar-me de volta, pois eu vou dizer para você: "eu não te avisei que o Belenenses ganhava?"", brincou o técnico brasileiro, hoje com 70 anos.

Em Portugal, Marinho Peres treinou também o V. Guimarães e o Sporting, mas foi no Belenenses que foi mais "feliz", tendo conquistado o único título de treinador da sua carreira, nomeadamente a Taça de Portugal de 1989. Recebeu muitos convites para rumar a outras paragens, mas nunca do FC Porto, apesar de ter sido apontado aos azuis e brancos no final da década de 80. "Falei muitas vezes com o meu amigo Pinto da Costa, um grande homem, mas nada do lugar de treinador, isso foram histórias de jornais", confessou.