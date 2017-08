Pub

Árbitro portuense arrisca suspensão entre um a cinco jogos, por causa das palavras dirigidas ao guarda-redes do Sporting B, Stojkovic, no jogo da 3.ª jornada da II Liga, contra o Real.

A Comissão de Instrutores da Liga de Clubes deu seguimento ao requerimento apresentado pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol e abriu um processo sumário ao árbitro internacional Jorge Sousa, devido ao comportamento do juiz no jogo Real-Sporting B, da II Liga. A informação foi avançada esta terça-feira pelo diário desportivo O Jogo.

Em causa estão as palavras dirigidas pelo árbitro a Vladimir Stojkovic, guarda-redes do Sporting B, no jogo deste domingo com o Real, captadas na transmissão televisiva do encontro. Jorge Sousa terá infringido o artigo 198 do Regulamento Disciplinar das competições profissionais, que diz que os "árbitros que se dirijam de forma menos correta e educada" podem ser punidos de um a cinco jogos de suspensão.

A atitude do juiz foi, de resto, contestada pelo Sporting, logo no domingo, em comunicado: " "Estas palavras assumem gravidade ainda maior por terem sido proferidas por um árbitro de referência do futebol português, com uma vasta experiência, e que tem a categoria de internacional por ser titular de insígnias da FIFA, razões que lhe exigem contenção e atenção redobradas". E levou o juiz ajustificar-se, numa conversa telefónica com o treinador da equipa B dos leões, Luís Martins.

O eventual castigo ao árbitro, considerado o melhor juiz de 1.ª categoria em 2016/17, deverá ser conhecido ainda esta terça-feira.