O Vitória de Guimarães venceu este sábado na visita ao Desportivo de Chaves (2-3), isolando-se no 4.º lugar da I Liga. Os minhotos estiveram a vencer por três golos mas permitiram a recuperarão transmontana.

Os vimaranenses resolveram rapidamente a contenda, no regresso ao palco onde no início do mês garantiram o apuramento para a final da Taça de Portugal. Ao intervalo, venciam por 0-3, com golos de Teixeira (11 minutos), Hernâni (14) e Hurtado (36). Na segunda parte, Rafael Lopes reduziu, aos 76 minutos, com William a colocar a diferença na margem mínima, aos 77.

Veja o resumo:

O Desportivo de Chaves até entrou bem na partida e, logo aos quatro minutos, assustou com uma boa jogada de entendimento entre Nélson Lenho, Davidson, Pedro Tiba e Rafa, mas a bola saiu ao lado.

No entanto, pouco depois, uma perda de bola de Nélson Lenho e uma escorregadela de Nuno André Coelho deram a Teixeira, isolado na área, a possibidade de inaugurar o marcador. O segundo golo não se fez tardar: três minutos depois, Marega rompeu pela direita e cruzou para Hernâni, na esquerda, que recebeu, amorteceu e rematou certeiro para o fundo das redes.

À passagem da meia hora, Douglas negou o golo a uma cabeçada de Carlos Ponck. Bressan também já tinha ameaçado com dois remates por cima. E, quase de seguida, o Vitória de Guimarães chegou ao 0-3, com um cabeceamento de Hurtado, dando seguimento a um passe de Marega.

O intervalo fez mal às duas equipas, que estavam mais desinspiradas, protagonizando um jogo menos interessante, mas que animou nos últimos 25 minutos tendo como protagonista o guardião Douglas.

Aos 70 minutos, o guarda-redes brasileiro ainda travou um remate forte de Rafa Lopes. Contudo, aos 76 minutos o avançado não perdoou, reduzindo o marcador. Logo depois, William fez, de cabeça, o segundo golo para a equipa da casa.

Até ao final, o Desportivo de Chaves não baixou os braços e só não chegou ao empate por causa da grande prestação de Douglas. Aos 85, William desperdiçou uma oportunidade soberana, atirando por cima. Aos 91 e 93, Davidson e Rafa Lopes, respetivamente, viram o guardião negar-lhes o golo.

Com este triunfo, o Vitória de Guimarães isolou-se no quarto lugar, agora com 53 pontos, mais três do que o Sporting de Braga, que recebe este sábado o FC Porto (20.30, Sport TV1).