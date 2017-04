Pub

O Tondela venceu este sábado o Rio Ave, por 2-1, em encontro da 29.ª jornada, e reacendeu a chama da manutenção na I Liga. Os beirões já não venciam para o campeonato há nove jogos, desde finais de janeiro.

O Tondela inaugurou o marcador aos nove minutos, num autogolo de Marcelo, e o empate chegou aos 42, por intermédio de Krovinovic, numa altura em que o Rio Ave há muito jogava com 10, após expulsão do guardião Cássio, aos 10. O golo da vitória do Tondela, que fez renascer a esperança na manutenção foi apontado ao minuto 62 por Osorio.

A equipa da casa entrou a todo o gás na partida e, logo nos primeiros cinco minutos, o irrequieto Jhon Murillo arrancou duas jogadas que levaram perigo ao último reduto do Rio Ave.

O golo dos 'auriverdes' adivinhava-se e acabou por concretizar-se aos nove minutos, novamente numa arrancada de Jhon Murillo, que cruzou para a área e viu Marcelo desviar involuntariamente a bola para a sua própria baliza.

O Tondela não deixava 'respirar' a equipa de Vila do Conde e, um minuto volvido, o guarda-redes Cássio derrubou Wagner, que seguia isolado para a baliza, já dentro da área.

O árbitro considerou que a falta ocorreu fora da área e decidiu expulsar Cássio. Na cobrança do livre, o recém-entrado Rui Vieira, que substituiu Rúben Ribeiro, evitou o golo por duas vezes, primeiro ao deter o livre à entrada da área executado por Murilo e logo a seguir o remate de Kaká.

A ganhar pela vantagem mínima, a equipa da casa continuou a carregar no 'acelerador' e, aos 19 minutos, Jhon Murillo caiu na área, num lance disputado com o guarda-redes do Rio Ave, mas em que o árbitro Hélder Malheiro nada assinalou. A equipa da casa reclamou grande penalidade e o treinador do Tondela, Pepa, acabou por ser expulso do banco.

Só a cinco minutos do intervalo, a equipa do Rio Ave conseguiu levar perigo ao último reduto do Tondela, na cobrança de um livre, em que Gonçalo Paciência quase finalizava de cabeça.

O aviso tinha sido feito e, aos 42 minutos, o Rio Ave empatou a partida, na sequência de uma assistência de Tarantini que acabou por deixar Krovinovic bem posicionado para atirar a contar, na 'cara' de Cláudio Ramos.

Na segunda parte, a partida baixou o ritmo, mas o Tondela manteve o ascendente e, aos 62 minutos, voltou a colocar-se em vantagem, na sequência de um canto apontado por Pedro Nuno, em que Osorio cabeceou para o fundo da baliza.

O Rio Ave não baixou os braços e, três minutos depois, Gil Dias apareceu isolado e obrigou o guardião Cláudio Ramos a salvar 'in extremis'.

A 15 minutos do fim, Jhon Murillo esteve perto de voltar a fazer o 'gosto' ao pé, atirando contra o guardião Rui Vieira, quando se encontrava bem posicionado.

A um minuto do tempo regulamentar, o Rio Ave quase empatava a partida, valendo uma palmada de Cláudio Ramos a tirar o golo de cabeça de Tarantini e a segurar os três pontos.