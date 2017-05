Pub

O Sporting venceu hoje o FC Porto por 28-27 e adiou a decisão do título do Nacional de andebol, em jogo da oitava jornada do Grupo A, disputado em Odivelas.

Um 'clássico' que acabou por ficar marcado pelo estranho golo apontado pelo central portista Rui Silva no último segundo, com o guarda-redes sportinguista Aljosa Cudic a ficar mal na fotografia, pois encaixou um tento aparentemente defensável.

Uma vitória por um golo de diferença que colocou os 'leões' em igualdade pontual com os portistas, ambos com 57 pontos, mas a equipa 'azul e branca' leva vantagem no confronto direto, pois venceu no Dragão Caixa por 30-28.

A duas jornadas do fim, o campeonato está ao rubro. Na próxima ronda, os 'dragões' visitam o Benfica, enquanto os leões viajam até ao Funchal para enfrentar o Madeira SAD.

Foi um duelo bastante equilibrado e emotivo durante toda a primeira parte, quase sempre liderada pelos 'leões'.

O Sporting protagonizou uma grande entrada na segunda parte, com três golos sucessivos sem resposta dos dragões.

Com o lateral cubano Frankis Carol e o central espanhol Carlos Ruesga em excelente plano, a turma 'leonina' chegou a deter uma vantagem de sete golos a meio da segunda parte (23-16), mas os portistas subiram a defesa e acabaram por esboçar uma recuperação que, se não deu em triunfo, logrou reduzir diferença para apenas um golo.

Destaque individual nos 'dragões' para o ponta direita António Areia, o melhor marcador do jogo com sete tentos, que foi muito bem secundado, na primeira linha, pelo cubano Morales.

No Sporting, à exceção do estranho golo sofrido no último segundo, brilhou o guarda-redes Aljosa Cudic, com fantásticas defesas, além dos laterais Frankis Carol e Janko Bozovic, ambos com seis golos apontados.

Jogo realizado no Pavilhão Multiusos de Odivelas.

Sporting-FC Porto, 28-27.

Ao intervalo: 15-14.

Sob arbitragem de Eurico Nicolau e Ivan Caçador (AA Leiria), as equipas alinharam e marcaram:

- Sporting: Aljosa Cudic, Pedro Portela (2), Michal Kopco (3), Cláudio Pedroso (2), Bosko Bjelanovic, Ivan Nikcevic (1) e Frankis Carol (6). Jogaram ainda: Matej Asanin (gr), Igor Zabic (2), Janko Bozovic (6), Carlos Ruesga (4), Edmilson Araújo (2) e Carlos Carneiro.

Treinador: Hugo Canela.

- FC Porto: Alfredo Quintana (gr), Ricardo Moreira, Gustavo Rodrigues, Daymaro Salina (3), Rui Silva (6), Marko Matic (1) e José Carrilo (3). Jogaram ainda: Hugo Laurentino (gr), Leandro Semedo, Alexis Borges (1), Hugo Santos , António Areia (7), Yoel Morales (5), Miguel Martins (1) e Nikola Spelic.

Treinador: Ricardo Costa

Marcha do marcador: 6-4 (10 minutos), 11-9 (20), 15-14 (30), 19-15 (40), 23-18 (50) e 28-27 (final do jogo).

Assistência: cerca de 1.300 espetadores.