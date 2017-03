Com cinco golos, Cláudio Pedroso foi o melhor marcador do Sporting no dérbi com o Benfica

O Sporting venceu este sábado o Benfica por 35-28, em jogo dos quartos-de-final da Taça de Portugal em andebol, disputado no Pavilhão do Ginásio do Sul, em Almada, seguindo em frente na competição.

Depois de uma primeira parte equilibrada, o Sporting entrou melhor na segunda metade e conseguiu uma vantagem de seis golos, que foi gerindo até ao final do jogo.

O Benfica entrou melhor na partida e chegou à vantagem, mas o guarda-redes do Sporting Asanin apareceu no jogo, com um conjunto de boas defesas, e os 'leões' conseguiram recuperar.

Com uma primeira parte equilibrada, o Sporting conseguiu uma vantagem de três golos, mas o Benfica, apoiado numa boa defesa e no guarda-redes Hugo Figueira, conseguiu recuperar e ao intervalo a vantagem do Sporting era de apenas um golo (14-13).

Na segunda parte, foi o Sporting a entrar melhor na partida e, aos 46 minutos, conseguiu chegar aos seis de golos de vantagem (25-19), com Asanin novamente em destaque.

Do lado do Benfica apareceu o 'pivot' Paulo Moreno a resolver alguns problemas ofensivos dos 'encarnados', mantendo a equipa na luta, mas o Sporting geriu a partida até ao final e conseguiu preservar uma vantagem confortável.

Além dos leões, também o FC Porto já está apurado para a final four da Taça de Portugal de andebol. Os dragões derrotaram o Marítimo este sábado, em casa, por 32-24. Os outros semifinalistas vão sair dos confrontos Avanca-Águas Santas e Sp.Horta-ABC.