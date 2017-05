Pub

Sporting B e Benfica B empataram hoje 1-1, em jogo da 40.ª jornada da II Liga portuguesa de futebol, com o avançado 'encarnado' José Gomes a 'bisar' na partida.

O Sporting adiantou-se no marcador por Gelson Dala, mas nos descontos da primeira parte José Gomes empatou. Na segunda parte Leonardo Ruiz colocou os 'leões' de novo em vantagem, mas José Gomes voltou a igualar a partida.

Com este empate, o Sporting B está provisoriamente no 12.º lugar do campeonato com 54 pontos, enquanto o Benfica B, que interrompeu uma série de quatro vitoria consecutivas, é terceiro com 63 pontos.

Na Academia, em Alcochete, o Sporting B entrou melhor na partida e criou o primeiro lance de perigo aos 10 minutos, com um cruzamento de Pedro Empis, da esquerda, para Leonardo Ruiz, solto na área, a cabecear ligeiramente ao lado.

Depois da ameaça, os 'leões' chegaram mesmo ao golo aos 20 minutos, com Pedro Delgado a isolar Gelson Dala que desviou de André Ferreira para o primeiro da tarde.

Já no período de descontos da primeira parte, os 'encarnados' conseguiram chegar ao empate. Fidel Escobar falhou o corte e Hermes surgiu nas suas costas e cruzou para José Gomes, que rematou para o golo, sem que o toque em Pedro Silva desviasse a bola da baliza.

Na segunda parte, aos 64 minutos, o Sporting regressou à vantagem, após uma jogada de insistência, na sequência de um lance de bola parada, com Leonardo Ruiz a receber na área e a rematar forte, com André Ferreira a não conseguir impedir a bola de entrar.

Aos 74 minutos, o Benfica B esteve perto do empate, mas Pedro Empis impediu, em cima da linha, que o remate de João Felix entrasse na baliza.

Na jogada seguinte, o Benfica B empatou mesmo. Gedson Fernandes ganhou na direita e cruzou para a área, com José Gomes, ao segundo poste, a 'bisar' na partida e a fixar o resultado final.

Jogo no Estádio Aurélio Pereira, em Alcochete.

Sporting B - Benfica B, 2-2.

Ao intervalo: 1-1.

Marcadores:

1-0, Gelson Dala, 20 minutos.

1-1, José Gomes, 45+1.

2-1, Leonardo Ruiz, 64.

2-2 José Gomes, 75.

Equipas:

- Sporting B: Pedro Silva, André Geraldes, Fidel Escobar, Ivanildo Fernandes, Pedro Empis (Kiki, 82), Bubacar Djaló, Guima (Jovane, 59), Pedro Delgado, Bilel (Budag, 82), Gelson Dala e Leonardo Ruiz.

(Suplentes: Stojkovic, Kiki, Luís Elói, Ronaldo Tavares, Edu Pinheiro, Budag e Jovane).

Treinador: Luís Martins.

- Benfica B: André Ferreira, Luquinhas, João Escoval, Francisco Ferreira, Marcelo Hermes, Pedro Rodrigues, Dálcio (Filipe Ferreira, 84), Heriberto Tavares, João Filipe (Gedson Fernandes, 53), João Félix (Florentino Luís, 75) e José Gomes.

(Suplentes: Zlobin, Florentino Luís, Jorginho, Tiago Dias, Filipe Ferreira, Gedson Fernandes e Hélder Baldé).

Treinador: Hélder Cristóvão.

Árbitro: Vasco Santos (AF Porto).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Guima (33), Bubacar Djaló (44), Pedro Rodrigues (56), André Geraldes (87) e Luquinhas (90+2),

Assistência: Cerca de 700 espetadores.