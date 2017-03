Florent (na própria baliza) e Rui Fonte fizeram os golos da vitória do Sporting de Braga no Restelo

Pub

Um Sporting de Braga eficaz no aproveitamento dos erros do Belenenses terminou este sábado com o jejum de triunfos fora de casa, ao vencer no Restelo (1-2), em jogo da 26.ª jornada da I Liga.

Sem vencer longe da 'Pedreira' desde dezembro do ano passado, aquando do triunfo em Alvalade (0-1), sob o comando de Abel Ferreira, os bracarenses voltaram a sair de Lisboa com três pontos, graças a um autogolo de Florent, no primeiro minuto, e a um tento de Rui Fonte, aos 19.

O conjunto de Belém ainda reduziu aos 23 minutos, através de uma grande penalidade convertida por Maurides, mas a vitória acabou por não fugir aos minhotos, que seguram o quarto lugar.

Ainda os adeptos se estavam a acomodar nas bancadas do Restelo e já a formação arsenalista se adiantava no marcador, estavam decorridos 50 segundos de jogo: Ricardo Horta procurou Pedro Santos com um passe longo e Florent tentou o atraso de cabeça para Cristiano, mas o guardião foi apanhado a meio caminho e acabou por ser batido pelo próprio companheiro.

Os visitantes continuaram a tirar proveito da entrada em 'falso' do Belenenses, e, já depois de Ricardo Horta ter ameaçado a baliza lisboeta, Rui Fonte dilatou a vantagem, perante a enorme passividade defensiva dos 'azuis', que deixaram o avançado rodar e rematar à vontade.

Contudo, praticamente no lance seguinte, a formação de Belém beneficiou de uma grande penalidade, por suposta falta de Rosic sobre Juanto, e Maurides não desperdiçou a ocasião para reduzir o marcador e anotar o quarto tento com a camisola da Cruz de Cristo.

O golo do reforço de inverno teve o condão de empolgar o Belenenses, que só não alcançou o empate no primeiro tempo por manifesta falta de eficácia, uma vez que Florent, Juanto e Maurides dispuseram de soberanas situações.

As dificuldades do Sporting de Braga tiveram sequência no segundo tempo, sendo que o domínio do jogo continuou a ser um exclusivo dos 'azuis', que, ainda assim, não conseguiam tirar partido das fragilidades do adversário.

Stojiljkovic e Ricardo Horta ainda tentaram 'sacudir' a pressão dos lisboetas, com dois remates que 'esbarraram' na agilidade de Cristiano, que, a um quarto de hora do fim, manteve os 'azuis' na discussão pelo resultado, ao evitar um golo quase certo do avançado sérvio.

No entanto, as esperanças do Belenenses em alcançar o empate sofreram um forte revés aos 84 minutos, devido à expulsão de Fábio Nunes (esteve apenas 25 minutos em campo), o que permitiu ao Sporting de Braga recuperar algum 'fôlego' e segurar uma vitória que fugia fora do seu reduto desde a 14.ª jornada.