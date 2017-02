Pub

Depois de empatar ante o Famalicão, o Sporting B já leva 10 jornadas consecutivas sem ganhar

Sporting B e Famalicão empataram hoje 1-1, em jogo da 25.ª jornada da II Liga portuguesa de futebol, com os 'leões' a aumentarem para dez a série de jogos sem vencer no campeonato.

O Sporting B entrou melhor na partida e inaugurou o marcador por Gelson Dala, aos cinco minutos, com o Famalicão a ficar reduzido a 10 elementos aos 36. Apesar da vantagem numérica, os 'leões' consentiram o empate do Famalicão na segunda parte, por intermédio de Diogo Cunha.

Com o empate de hoje, o Sporting B somou o 10.º jogo sem vencer consecutivo e está em 20.º lugar com 27 pontos, enquanto o Famalicão é 17.º com 29 pontos.

Na Academia em Alcochete, o Sporting B adiantou-se no marcador logo aos cinco minutos, no primeiro lance de perigo da partida. Bilel coloca em Gelson Dala, com o angolano, isolado, a rematar cruzado para o fundo da baliza.

O Famalicão procurou responder e Mendes, por duas vezes, esteve perto do golo, mas não conseguiu acertar na baliza de Azbe Jug.

Aos 36 minutos, o Famalicão ficou reduzido a 10 elementos, com o lateral esquerdo Nera a ver o vermelho direto depois de uma entrada dura sobre Jovane e, pouco depois, o Sporting B podia ter ampliado a vantagem, mas Pedro Delgado, sozinho frente a Victor Braga, permitiu a defesa do guarda-redes.

Na segunda parte, aos 55 minutos, o Famalicão chegou à igualdade. Diogo Cunha bate um livre na esquerda, a bola atravessa a área e entra na baliza de Azbe Jug depois de bater no poste.

Até ao final as duas equipas lutaram muito, mas o futebol praticado foi fraco e os lances de perigo quase inexistentes, mantendo-se o empate.