Pub

O Real Massamá, da II Liga, apurou-se este sábado pela primeira vez para a fase de grupos da Taça da Liga de futebol, ao vencer o primodivisionário Belenenses, por 1-0, graças um tento de Vinicius

No Estádio do Restelo, em Lisboa, o avançado anotou o único golo do encontro, aos 58 minutos, e prolongou o estado de euforia que a equipa do concelho de Sintra tem vivido nos últimos meses, depois de também ter assegurado pela primeira vez a participação nos campeonatos profissionais.

A formação de Massamá surgiu no Restelo perfeitamente descomplexada e acabou por ultrapassar um adversário que milita na I Liga, mas que teve um desempenho muito aquém do que certamente pretenderá o técnico Domingos Paciência.

De resto, os 'azuis' praticamente não incomodaram o guarda-redes visitante, exceção feita a um cruzamento 'venenoso' de André Sousa e um remate de João Diogo, que Tom encaixou com segurança, em cima do intervalo.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

A diferença de estatuto não se fazia notar no relvado e o Real acabaria mesmo por aproveitar para se adiantar no marcador, pouco antes da hora de jogo: Yebda cometeu uma falta, foi admoestado com o segundo amarelo e, na sequência do livre, Diogo Coelho cruzou com precisão para a finalização de Vinicius.

O Belenenses estaria perto da igualdade pouco depois, não fosse uma intervenção decisiva de Tom, a deter o remate de Maurides, enquanto na outra baliza Muriel também teve de se aplicar, após livre de Jorge Bernardo.

Com o passar dos minutos, o conjunto de Belém começava a ver o apuramento a 'esfumar-se', não conseguindo criar qualquer embaraço ao Real, que, por seu lado, agarrou-se com 'unhas e dentes' à vantagem e conseguiu mesmo escrever mais uma página de 'ouro' na história do clube.

Jogo realizado no Estádio do Restelo, em Lisboa.

Belenenses - Real Massamá, 0-1.

Ao intervalo: 0-0.

Marcadores:

0-1, Vinicius, 58 minutos.

Equipas:

- Belenenses: Muriel, João Diogo, Sasso, Gonçalo Silva, Florent, Persson, Yebda, André Sousa (Jesús Hernández, 67), Diogo Viana (Filipe Chaby, 76), Femi (Benny, 60) e Maurides.

(Suplentes: Filipe Mendes, Tandjigora, Tiago Caeiro, Jesús Hernández, Nuno Tomás, Benny e Filipe Chaby).

Treinador: Domingos Paciência.

- Real Massamá: Tom, Jorge Bernardo, Vasco Coelho, Lytvyn, Diogo Coelho, Kikas (Rúben Marques, 81), Brash, Abou Touré (Marcos Barbeiro, 85), Sabry (Tiago Morgado, 71), Marcelo Lopes e Vinicius.

(Suplentes: Patrick Costinha, Rúben Marques, Tiago Morgado, Paulinho, Marcos Barbeiro, Marlon e Abdoulaye Dialló).

Treinador: Filipe Martins.

Árbitro: Humberto Teixeira (AF Porto).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Yebda (22 e 56), Vinicius (24), Gonçalo Silva (58), Benny (63) e Diogo Coelho (89). Cartão vermelho por acumulação de amarelos para Yebda (56).

Assistência: cerca de 2.000 espetadores.