Portimonense leva 19 pontos de vantagem na zona de promoção à I Liga e reforçou a liderança, após golear o Sporting B

O Portimonense goleou hoje o Sporting B, por 4-0, em jogo da 22.ª jornada da II Liga portuguesa de futebol, aproveitando da melhor forma o deslize do Desportivo das Aves para reforçar a liderança.

Depois do empate do Aves com o FC Porto B (0-0) na ronda que abre a segunda volta do campeonato, o Portimonense não vacilou e foi autoritário na receção aos 'leões', deixando o seu mais direto perseguidor a sete pontos.

No Estádio Municipal de Portimão, os algarvios abriram o marcador por intermédio de Paulinho (17 minutos) e Pires assinou o segundo tento (26), fixando o resultado ao intervalo. No segundo tempo, Amilton elevou o marcador (75) e Ewerton completou a goleada (86).

Com o desfecho de hoje, o Portimonense somou a oitava vitória consecutiva em casa, reforçando a condição de líder, com 55 pontos, e impôs a sétima derrota no campeonato ao Sporting B, 13.º, com 25 pontos,

O resultado reflete o domínio da formação orientada por Vítor Oliveira, perante um adversário que, durante todo o jogo, apenas efetuou um remate à baliza, lance protagonizado por Pedro Delgado, que aos 18 minutos atirou à figura do guarda-redes.

A vitória do Portimonense começou a ser construída aos 17 minutos, com Paulinho, assistido por Amilton, a colocar a bola ao segundo poste, fora do alcance do guarda-redes Pedro Silva.

A partir do golo, os algarvios impuseram maior velocidade ao jogo, resultando no segundo golo, apontado por intermédio de Pires, que concluiu de 'bicicleta' um lance de insistência junto da baliza dos visitantes.

No segundo tempo, o Portimonense reduziu a intensidade atacante, deixando a iniciativa de jogo ao Sporting, que, embora com maior posse de bola, foi incapaz de ameaçar a baliza dos locais.

O adiantamento dos 'leões' permitiu ao Portimonense marcar mais dois golos, por intermédio de Amilton (75), após lance individual, e de Ewerton, ao aproveitar um ressalto do poste, após remate de Ricardo Pessoa (86).