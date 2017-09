Pub

Uma grande penalidade convertida por Rui Miguel foi este domingo suficiente para o Gil Vicente vencer fora o Sporting B por 1-0, numa partida da sexta jornada da II Liga com pouco espetáculo e nove cartões

O pontapé com êxito da marca dos 11 metros do ponta de lança Rui Miguel, quando estavam decorridos apenas seis minutos, traduziram-se em três pontos para a equipa de Jorge Casquilha, que vale a subida ao quarto posto, com 11 pontos.

Depois de uma série de três jogos sem perder, a equipa B do Sporting voltou a sentir o sabor da derrota, mas mantêm-se nos lugares superiores da tabela, sendo sétimo, com 10.

Os 'leões', apesar de terem entrado em campo uma atitude dominadora, começaram, praticamente, a perder. Um lance algo confuso dentro da área acabou com uma mão na bola do angolano Ary Papel, falta que o árbitro Fábio Filó não teve dúvidas em assinalar penálti, que Rui Miguel converteu.

Com o 'reforço' da equipa A Gelson Dala a somar os primeiros minutos da temporada, o Sporting tinha uma frente de ataque mais perigosa, no entanto, foi o internacional sub-21 português Rafael Barbosa a responder de meia distância, levando a bola a passar rente ao poste.

Os 10 cantos conquistados em apenas 30 minutos davam conta do claro domínio da equipa de Luís Martins, que pecava na hora de finalizar, perante um bloco defensivo sólido e organizado nas marcações diretas aos avançados 'leoninos'.

O segundo tempo foi diferente, com muita luta e entrega de ambas as equipas, sendo que o Sporting sofreu nova contrariedade, aos 53 minutos, com o vermelho direto exibido ao central Kiki Kouyaté, por uma entrada à perigosa sobre Jonathan Rubio.

Em superioridade numérica, os papeis inverteram-se e o conjunto gilista deixou de estar encostado no último terço do terreno, tendo o técnico 'leonino' abdicado do ponta de lança Cristian Ponde para recolocar a linha de quatro defesas, fazendo entrar em campo o turco Demiral.

A incerteza no resultado manteve-se até ao apito final do árbitro, mas Sporting e Gil Vicente não construíram reais oportunidades para voltar a mexer com o marcador.

Jogo no Estádio Aurélio Pereira, em Alcochete.

Sporting B - Gil Vicente: 0-1.

Ao intervalo: 0-1.

Marcador:

0-1, Rui Miguel, 06 minutos (grande penalidade).

Equipas:

- Sporting B: Stojkovic, Bruno Paz, Kiki Kouyaté, Ivanildo Fernandes, David Sualehe, Pedro Delgado, Rafael Barbosa, Bubacar Djaló (Pedro Marques, 74), Ary Papel (Kenedy Có, 80), Gelson Dala e Cristian Ponde (Merih Demiral, 60).

(Suplentes: Diogo Sousa, Kenedy Có, Pedro Marques, Mauro Riquicho, Ronaldo Tavares, Paulinho, e Merih Demiral).

Treinador: Luís Martins.

- Gil Vicente: Rui Sarmento, Ricardinho Miranda, Sandro Costa, Vítor Tormena, Luís Tinoco, Miguel Abreu, Jonathan Rubio, Alioune Fall (Valdeir Souza, 81), Rafael Batatinha, James Igbekeme (Reko, 87) e Rui Miguel (Gastón Camara, 77).

(Suplentes: Júlio Neiva, Luiz Eduardo, Reko, Valdeir Souza, João Pedro, Gastón Camara e André Fontes).

Treinador: Jorge Casquilha.

Árbitro: Fábio Piló (Leiria).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Ivanildo Fernandes (22), David Sualehe (28), Ricardinho Miranda (45+2), Miguel Abreu (76), Gastón Camara (83), Jonathan (90+1), Kenedy Có (90+3) e Rafael Barbosa (90+4). Cartão vermelho direto para Kiki Kouyaté (53).

Assistência: Cerca de 350 espetadores.