Pub

Um golo de Vasco Rocha ao 'cair do pano' permitiu este domingo ao Paços de Ferreira operar a reviravolta diante do Belenenses (2-1) e assegurar matematicamente a manutenção na I Liga portuguesa de futebol, em jogo da 31.ª jornada.

Maurides adiantou os 'azuis' no marcador, aos 55 minutos, mas Phellype empatou as contas, aos 69, de grande penalidade, antes de Vasco Rocha consumar o triunfo dos visitantes, que passam a somar mais 12 pontos que o penúltimo classificado, Tondela, quando faltam três rondas para o final.

Por seu lado, o Belenenses, que também já se salvou da despromoção, somou a sétima derrota seguida - a segunda sob o comando de Domingos Paciência - algo que só tem paralelo na temporada 2009/10, quando o conjunto de Belém teve a mesma sequência negativa, num percurso que viria a culminar na descida de divisão.

Com a manutenção praticamente garantida, as duas formações pouco ou nada arriscaram na primeira parte, revelando, ao mesmo tempo, poucas ideias para alcançar o objetivo de um jogo de futebol: o golo.

Para a posteridade de uma metade inicial parca em 'sal', e que certamente terá originado vários 'suspiros' entre os adeptos, fica um cabeceamento de Gonçalo Silva para defesa fácil de Rafael Defendi, antes de Ivo Rodrigues tentar surpreender Ventura, num remate que saiu à figura do guardião dos 'azuis', que não atuava desde o início de janeiro.

O intervalo foi bom 'conselheiro' para as equipas, que surgiram mais dispostas a alterar o rumo dos acontecimentos na etapa complementar, algo que viria a suceder logo aos 50 minutos, quando Maurides aproveitou uma saída pouco decidida de Rafael Defendi e colocou os lisboetas na frente.

O avançado, contratado no 'mercado' de janeiro, anotou o sexto tento na prova e ficou muito próximo do 'bis', à passagem da hora de jogo, num remate do meio-campo que, caso tivesse entrado, iria figurar entre as melhores finalizações da atual edição da I Liga.

Contudo, o Paços de Ferreira, que já tinha ameaçado a baliza de Ventura através de um livre cobrado por Christian, chegou mesmo à igualdade, através de uma grande penalidade convertida por Phellype, a castigar uma falta sobre André Leal.

O recém-entrado Fábio Nunes tentou 'agitar' a monotonia que estava a tomar contar dos intervenientes da partida, num remate que saiu ligeiramente ao lado, só que seria o Paços de Ferreira a conseguir o triunfo, já ao 'cair do pano', numa iniciativa individual de Vasco Rocha, que ultrapassou três adversários dentro da área e bateu Ventura.