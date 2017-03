Moreirense e Tondela empatam e mantêm posições aflitivas

Golo tardio de Sougou evitou derrota do Moreirense diante do Tondela

Moreirense e Tondela empataram este sábado (1-1), num jogo de aflitos, da 26.ª jornada da I Liga. Os minhotos só evitaram a derrota a seis minutos do fim.

Sougou, com um golo aos 84 minutos, evitou a derrota caseira do Moreirense frente o lanterna-vermelha, que se adiantou no marcador aos 21 minutos com um tento assinado por Kaká.

Com este empate, o Moreirense mantém para já a 16.ª posição com 21 pontos, mais quatro do que o seu adversário de hoje, que subiu provisoriamente ao penúltimo lugar, contando os mesmos 17 pontos do último, o Nacional, que ainda joga esta tarde em casa do Sporting.

O Tondela, cujas substituições foram todas feitas devido a lesão, dispôs das melhores oportunidades durante praticamente 60 minutos de jogo, altura em que finalmente o Moreirense pareceu despertar.

Com cabeceamentos de David Bruno (sete minutos) e de Fernando Ferreira (20), ambos defendidos por Makaridze, a equipa orientada por Pepa mostrou cedo que estava em Moreira de Cónegos sem medo e com a intensão de conquistar pontos.

E, aos 21 minutos, Kaká conseguiu o golo com um cabeceamento marcado após desvio de Fernando Ferreira, que ganhou a bola a Diego Ivo.

Augusto Inácio reagiu mudando o esquema de jogo com a entrada de Boateng que imprimiu mais velocidade, mas o avançado ganês esteve sempre demasiado desapoiado.

O encontro tornou-se morno, com o Tondela a fazer uma gestão de esforço compreensível para quem seguia em vantagem em casa de um adversário direto, mas improvável ou mesmo incompreensível do lado do Moreirense que arriscava ficar em situação ainda mais aflitiva.

Após o intervalo, ainda deu Tondela, com David Bruno a rematar por cima aos 51 minutos, mas o conjunto de Moreira de Cónegos encontrou, finalmente, o caminho para a baliza adversária.

Aos 58 minutos, Dramé atirou ao lado, seguindo-se um cabeceamento de Boateng com igual resultado, aos 62.

E Cláudio Ramos conseguiu fazer as primeiras defesas da tarde quando havia apenas 15 minutos pela frente. A primeira, aos 77, quando Sagna cruzou para Ramirez, avançado costa-riquenho que tinha entrado para o lugar de Roberto que saiu com muitas queixas. E a segunda, aos 83, após remate na direita de Sagna.

Parecia impenetrável a muralha tondelense, mas Sougou, na sequência de um lance em que Diego Ivo atirou à barra, descobriu um 'buraquinho' e fez o empate, aos 84 minutos.

Com o 1-1 e com cinco minutos por jogar, o encontro ganhou os contornos emotivos que faltavam, tendo terminado com tentativas para os dois lados, mas sem o efeito desejado.

O Moreirense sobe para oito o número de jogos sem ganhar, enquanto o Tondela soma seis partidas sem conquistar três pontos.