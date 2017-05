Pub

O Marítimo perdeu a possibilidade de garantir a nona qualificação europeia da sua história ao empatar em casa 1-1 com o Estoril-Praia, em partida da 33.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

Os madeirenses estiveram a vencer, graças ao golo de Raúl Silva, aos 57 minutos, mas viram o seu antigo jogador Kléber empatar aos 76, um minuto depois de terem ficado em desvantagem numérica, por expulsão do mesmo Raúl.

Com a divisão de pontos neste encontro e no Desportivo de Chaves-Rio Ave (2-2), o Marítimo soma 49 pontos no sexto lugar e os vilacondenses têm 46, deixando a decisão para a derradeira jornada, em que os 'verde rubros' se deslocam a Paços de Ferreira e o Rio Ave recebe o Belenenses.

Nota também para o técnico dos insulares, Daniel Ramos, que manteve a invencibilidade da equipa em casa no campeonato desde que assumiu o comando da equipa, somando dez vitórias e cinco empates.

Em busca da glória europeia, a formação da casa procurou desequilibrar a defesa estorilista ao explorar a velocidade dos homens da frente, fazendo uso dos passes em profundidade.

No entanto, as oportunidades eram escassas, com Keita a procurar surpreender Luís Ribeiro aos 13 minutos, com um remate em arco de fora da área que saiu por cima.

O Estoril exibia qualidade técnica por todo o campo, mas falhava na decisão dos lances. Mesmo assim, a melhor ocasião do primeiro tempo pertenceu aos forasteiros, num livre direto de Mattheus, aos 42 minutos, que Charles respondeu com uma grande defesa, travando ainda a recarga de Bruno Gomes.

No último minuto da primeira parte, Alex Soares esteve perto de levar o Marítimo a vencer para o intervalo, ao surgir sozinho no 'coração' da área, mas cabeceando diretamente para as mãos do guardião Luís Ribeiro.

As equipas entraram no segundo tempo com intenções claras de desfazer o 'nulo', com Mano a testar os reflexos de Charles, aos 47 minutos, e Patrick a responder com um remate por cima no minuto seguinte.

O maior perigo surgia em lances de bola parada e após a tentativa de Carlinhos do lado visitante, foi o Marítimo a conseguir finalmente chegar ao golo, aos 57 minutos. Edgar Costa cruzou e Raúl Silva antecipou-se a Luís Ribeiro para fazer de cabeça o sétimo golo no campeonato.

O defesa brasileiro acabou por ir da glória à desgraça pois acabou por ser expulso à entrada do último quarto de hora, o que o Estoril aproveitou para empatar no minuto seguinte, com Kléber a finalizar de livre direto diante da antiga equipa, apontando o oitavo golo na competição.

A partida foi perdendo qualidade a caminho do apito final, com o árbitro Hélder Malheiro a interromper a partida inúmeras vezes e admoestando vários jogadores.

Kléber esteve à beira de completar a reviravolta, quando rematou de cabeça já nos descontos, tentativa travada por Charles, que esteve numa tarde inspirada.