O Varzim venceu hoje o Penafiel, por 3-0, em partida da quinta jornada da II Liga portuguesa de futebol, na qual um dos golos foi apontado pelo guarda-redes dos poveiros Paulo Vítor.

O guardião brasileiro marcou o segundo tento dos poveiros, aos 72 minutos, num remate de baliza a baliza, que ainda bateu no chão, antes de surpreender toda a defesa penafidelense e o seu guarda-redes, que estava ligeiramente adiantado.

Antes do invulgar golo de Paulo Vítor, que embalou os locais para o triunfo, o Varzim já se tinha colocado em vantagem, com um tento madrugador de Nelsinho, aos 12 minutos, enquanto Nélson Agra fechou a contagem, com o 3-0, aos 88.

Com este resultado, o Varzim ascendeu ao sétimo lugar, com sete pontos, enquanto o Penafiel, desceu para 13.º, com cinco.

A vitória dos poveiros começou a ser desenhada ainda antes do quarto de hora, com um momento de inspiração do experiente Nelsinho, um dos melhores em campo, que com um remate de longe inaugurou o marcador.

O tento galvanizou, ainda mais, os comandados de João Eusébio, que, praticamente na jogada seguinte, tiveram nova oportunidade para marcar, e novamente por Nelsinho, após combinação com Pintasilgo.

Do outro lado, o Penafiel sentia dificuldades para contrapor o maior ascendente poveiro, e com um jogo muito 'mastigado' no meio-campo não conseguia surgir com perigo junto à baliza de Paulo Vítor.

A exceção surgiu aos 34 minutos, num remate de longe de Romeu Ribeiro, que saiu por cima, e que tentou ser imitado, já em cima de intervalo, por Gustavo, mas novamente sem pontaria para modificar o 1-0 com que se chegou ao intervalo.

Para o segundo tempo, o Penafiel reentrou com renovada atitude, surgindo mais vezes junto à área dos Varzim, e ameaçando o empate, nomeadamente num remate de Gleison.

No entanto, o momento do jogo surgiria 72, com o golo do guarda-redes do Varzim Paulo Vítor que, na cobrança de uma falta, na sua área, esboçou um remate que só parou na baliza contrária, fazendo o 2-0.

O tento destabilizou por completo os penafidelenses, que acabaram por consentir mais um golo, já nos derradeiros momentos, apontado por Nélson Agra, que fixou o 3-0 final.

Jogo no Estádio do Varzim SC, na Póvoa de Varzim.

Varzim - Penafiel, 3-0.

Ao intervalo 1-0.

Marcadores:

1-0, Nelsinho, 12 minutos.

2-0, Paulo Vítor, 73.

3-0, Nélson Agra, 88.

Equipas:

- Varzim: Paulo Vítor, Jean Filipe, Tiago Valente, Káká, Milhazes, Leonel Olímpio, Nélson Agra, Nelsinho, Pintassilgo (Lukman, 71, Romeu, 86), Diogo Ramos (Jeferson, 75) e Rui Coentrão.

(Suplentes: Marinho, Romeu, Joca, Mário Sérgio, Jeferson, Fábio Fonseca e Lukman).

Treinador: João Eusébio.

- Penafiel: José Costa, Luís Dias, Luís Pedro, Diouf, José Gomes, Rafa Sousa, Romeu Ribeiro (Fábio Abreu, 65), Caetano (Vasco Braga, 46), Ludovic, Gleison e Fábio Fortes.

(Suplentes: Tiago Rocha, Tiago, Fábio Abreu, Kalandi, João Paulo, Vasco Braga e Gustavo).

Treinador: António Conceição.

Árbitro: Bruno Paixão (AF Setúbal).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Leonel Olímpio (70), Diouf (81), Fábio Fonseca (81) e Fábio Fortes (89).

Assistência: cerca 1.000 espetadores.