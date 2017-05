Pub

Um golo de Ricardo Barreiros colocou a Oliveirense na sua segunda final europeia consecutiva de hóquei em patins, com a equipa portuguesa a vencer o favorito FC Barcelona

Num encontro muito equilibrado, disputado no Pavilhão Barris Nord, em Lérida, foi preciso esperar até à segunda metade do prolongamento para um 'golo de ouro' do internacional português resolver a questão para a formação de Oliveira de Azeméis.

O jogo foi muito fechado, com marcações cerradas e sem grandes ocasiões de golo, valendo, a espaços, os guarda-redes de cada uma das equipas, Xevi Puigbí na Oliveirense, Sergi Fernandez nos catalães.

Ainda na primeira parte, o FC Barcelona desperdiçou uma grande penalidade, naquela que terá sido a melhor ocasião de todo o jogo no tempo regulamentar, com Xavi Barroso a não conseguir concretizar, num lance aos 18 minutos.

Na segunda parte, Selva podia ter marcado para a Oliveirense, aos 43, com o árbitro a entender ter existido uma falta, e aos 45 foi Panadero a colocar junto ao poste da baliza de Xevi Puigbí.

O prolongamento começou dentro da mesma toada de todo o jogo, sem oportunidades flagrantes, até que já na segunda metade, no primeiro dos últimos cinco minutos, Ricardo Barreiros fletiu da direita, procurou espaço e rematou para 'a final'.

Será a segunda final da formação de Oliveira de Azeméis, que na última época perdeu a final com o Benfica (5-3 no Pavilhão da Luz), enquanto o campeoníssimo e recordista de títulos europeus FC Barcelona (21) falha a sua 26.ª final.

A equipa portuguesa, treinada pelo ex-hoquista Tó Neves, encontrará domingo na final o vencedor da meia-final entre Benfica e Reus, formação espanhola que afastou o FC Porto nos quartos-de-final.

Jogo disputado no Pavilhão Barris Nord, em Lérida, Espanha.

Oliveirense, Por -- FC Barcelona, Esp, 1-0 (golo de ouro).