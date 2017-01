Pub

Foi já perto do final da partida que o capitão sadino garantiu os três pontos no Bonfim

O Vitória de Setúbal venceu hoje na receção ao Nacional, por 1-0, em partida da 17.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, com o único golo a ser apontado pelo capitão Frederico Venâncio.

Com este resultado, os sadinos subiram ao 10.º lugar, ultrapassando o Boavista, e igualaram o número de pontos (22) com que terminaram também a primeira volta do campeonato na época passada. O Nacional continua na penúltima posição, com 12 pontos.

Apesar de terem entrado mais acutilantes, os sadinos erraram muitos passes e revelaram nervosismo na primeira meia-hora de jogo. Os madeirenses aproveitaram para se acercar com perigo da baliza de Bruno Varela, ameaçando marcar num par de ocasiões.

Aos 23 e 28 minutos, na sequência de um livre direto e um canto, respetivamente, Tiago Rodrigues e Hamzaoui quase inauguraram o marcador a favor dos forasteiros.

Só nos últimos 15 minutos do primeiro tempo, os sadinos despertaram. Primeiro, aos 33 minutos, André Claro, que voltou cinco jornadas depois a ser titular, permitiu um corte de Rui Correia quando se preparava para finalizar (33 minutos).

Volvidos dois minutos, Edinho rematou de meia-distância para defesa atenta do guardião Rui Silva, que manteve o resultado do primeiro tempo em 0-0.

Sem alterações nos 'onzes' de ambos os conjuntos, os setubalenses regressaram mais dinâmicos. No entanto, o Nacional foi a primeira equipa a ameaçar marcar num remate de Salvador Agra, aos 61, que falhou a baliza por centímetros.

Aos 70, os madeirenses voltaram a revelar falta de eficácia. Desta vez, o responsável foi o guarda-redes Bruno Varela, que, com uma defesa extraordinária, evitou o golo de Tiago Rodrigues, num remate forte e colocado.

Nos últimos 20 minutos da partida, tal como já tinha acontecido no primeiro tempo, os vitorianos pressionaram e conseguiram, depois de um aviso de Arnold (72), chegar ao golo que valeu os três pontos.

O defesa-central Frederico Venâncio foi o autor do tento aos 86 minutos. Após canto na esquerda de Nuno Pinto, Fábio Cardoso fez um primeiro desvio e o capitão Frederico Venâncio, oportuno, rematou para o 1-0.

Galvanizado pelo golo, o Vitória de Setúbal ainda dispôs, aos 90 minutos, de uma ocasião soberana para ampliar a vantagem, mas o remate de Vasco Costa foi travado pelo guarda-redes Rui Silva.