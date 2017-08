Pub

Leões estiveram a vencer

Dois golos do médio Fernando Ferreira, ambos na segunda parte, resultaram no triunfo do Académico de Viseu, este sábado, por 2-1, sobre o Sporting B, em Alcochete, em partida da segunda jornada da II Liga.

A jovem turma sportinguista inaugurou o marcador, pelo capitão Rafael Barbosa, aos 53 minutos, o futebolista que mais espalhou talento sobre o relvado, mas que não conseguiu guiar o seu conjunto ao sucesso.

O calor que se fez sentir na planície de Alcochete parece ter contagiado os jogadores de ambas as equipas, que adotaram uma atitude mais morna, embora os leões tenham feito correr mais a bola. Junto ao relvado, a temperatura atingiu os 39 graus e não era nada convidativo acelerar o ritmo de jogo.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

Aos 26 minutos ocorreu a primeira oportunidade de golo para o Sporting. Em contra-ataque, Pedro Marques, o avançado leonino tentou servir Jovane, que estava completamente isolado na esquerda, mas o central viseense Bruno Miguel conseguiu fazer um corte providencial.

A única chance de golo do Académico aconteceu aos 45 minutos, na sequência de um livre apontado na esquerda por Fernando Ferreira, mas o remate de Bruno Miguel foi demasiado frouxo e saiu à figura do guarda-redes Stojkovic.

No início da segunda parte, aos 53 minutos, o Sporting abriu o marcador aos 53 minutos. Jovane passou por um adversário na esquerda, assistiu Rafael Barbosa no centro da grande área e o capitão bateu o guarda-redes Peçanha.

Na resposta, imediata, o Académico de Viseu empatou. Bola lançada para a área sportinguista e Fernando Ferreira, descaído sobre a direita, driblou um adversário e rematou de forma imparável.

Aos 68 minutos, o médio viseense bisou, surgindo livre de qualquer marcação sobre a esquerda e a rematar para o fundo da baliza do Sporting, após um cruzamento da direita do lateral Joel Pereira e perante desconcentração de toda a defesa sportinguista, que ficou a ver jogar os opositores.

O Sporting não se entregou, reagiu, mas já não conseguiu evitar o desaire caseiro, apesar de um excelente remate de Pedro Delgado, que saiu ligeiramente por cima da barra.

Nos últimos minutos, o recém-entrado Ronaldo Tavares ainda tentou rematar para a igualdade, mas atrapalhou-se e desperdiçou a derradeira oportunidade da equipa leonina.