FC Porto estraga "festa" do Gil Vicente com "hat-trick" de Soares

Avançado brasileiro esteve em grande destaque

O FC Porto venceu esta quarta-feira o Gil Vicente, por 3-1, encerrando a sua pré-época num jogo em que Soares, com três golos, estragou a festa de apresentação da equipa de futebol de Barcelos aos sócios.

No Estádio Cidade de Barcelos, o avançado brasileiro marcou aos 3, 86 e 90+1 minutos, desbloqueando um jogo que esteve perto de uma hora empatado, depois de Jonathan ter feito o empate para os gilistas, aos 29.

O Gil Vicente, da II Liga, apresentou o seu plantel para a época 2017/18 perante um estádio quase esgotado, maioritariamente preenchido com adeptos do FC Porto, o adversário convidado para o jogo de apresentação.

O FC Porto, que tinha vencido o Paços de Ferreira de manhã em jogo-treino (4-1), entrou forte no jogo e aos três minutos inaugurou o marcador por intermédio de Soares, que aproveitou bem uma desatenção da defensiva barcelense.

Aos poucos o Gil Vicente foi equilibrando a contenda e, aos 21 minutos, Jumisse deu o primeiro aviso ao enviar uma bola ao poste esquerdo da baliza de José Sá. Depois surgiu Jonathan, que à passagem da meia hora de jogo aproveitou da melhor maneira uma excelente assistência de Rui Miguel para estabelecer a igualdade.

Na segunda parte, Jorge Casquilha procedeu a diversas alterações logo de início, enquanto Sérgio Conceição esperou pelo minuto 63 para fazer quatro alterações.

O encontro continuou a disputar-se com vivacidade e empenho de todos os jogadores, com os portistas a evidenciarem melhores argumentos e com um Soares, inspirado, a aproveitar as fragilidades adversárias nos derradeiros minutos.

A estreia oficial do FC Porto esta época está marcada para 9 de agosto, com a receção ao Estoril Praia, na jornada inaugural da I Liga, enquanto o Gil Vicente, que já jogou para a Taça da Liga, estreia-se no campeonato da II Liga no domingo, frente à equipa ao B dos dragões.