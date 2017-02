Pub

Campeão da II Liga na época passada, desta vez o FC Porto B luta para não descer de escalão

Um golo de Galeno permitiu hoje ao FC Porto B, em inferioridade numérica, empatar 2-2 na visita ao último classificado da II Liga de futebol, Olhanense, depois de ter permitido a reviravolta em jogo da 25.ª jornada. Porém, os dragões acabaram por cair em zona de despromoção no decorrer da jornada.

No Estádio José Arcanjo, em Olhão, Areias abriu o marcador, aos 13 minutos, mas, na segunda parte, Aldair, de grande penalidade (59), em lance marcado pela expulsão de Inácio, e H'Maidat (60) deram a volta ao resultado, acabando o extremo brasileiro por selar a igualdade, aos 80, numa boa iniciativa individual.

O FC Porto B, que somou o quarto jogo sem vencer, ocupa agora o o 18.º lugar, com 29 pontos, enquanto o Olhanense, que voltou a pontuar depois de seis derrotas consecutivas, mantém-se na 22.ª e última posição, com 14 pontos.

Num jogo com início de 'sinal mais' para os forasteiros, o guarda-redes do Olhanense acusou algum nervosismo e, aos cinco minutos, atrapalhou-se com a bola e ofereceu-a a Areias, redimindo-se ao defender o remate do avançado.

O FC Porto B continuou 'por cima' e, poucos minutos depois, aos 13, o extremo direito Galeno isolou o ponta-de-lança português, que desta vez já não perdoou na 'cara' de Skowron, abrindo o marcador com o seu quarto golo na prova.

Os algarvios ainda reagiram, sem criar muito perigo, e o jogo só animou verdadeiramente na segunda parte, a partir do lance de grande penalidade cometida por Inácio sobre Aldair (56 minutos), que originou uma espiral de erros defensivos dos portistas.

O defesa-esquerdo foi expulso e o extremo guineense converteu a respetiva grande penalidade (59), logo no minuto seguinte H'Maidat fez o 2-1, na sequência de um atraso arriscado de Verdasca que Gudiño não conseguiu resolver, e, com os portistas 'perdidos' em campo, o guardião mexicano foi decisivo ao impedir, com duas boas defesas, as oportunidades criadas por Jorman Aguilar (67) e Gonzalez Prado (72).

O FC Porto B tranquilizou-se com o passar dos minutos e voltou à partida, a tempo de Galeno assinar o golo do empate, em lance de inspiração individual concluído com frieza, aos 80 minutos.