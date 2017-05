Pub

Jogo entre duas figuras do ténis espanhol ficou decidido com duplo 6-3

O presente impôs-se este sábado ao passado do ténis espanhol, com Pablo Carreño Busta a confirmar o seu favoritismo, com um triunfo por duplo 6-3 sobre David Ferrer, para marcar, pelo segundo ano consecutivo, presença na final do Estoril Open.

O primeiro cabeça de série, que nas três edições do Millennium Estoril Open foi uma vez semifinalista (2015) e duas finalista (2016 e 2017), estudou bem a lição, para se impor ao quarto pré-designado em um hora e 22 minutos.

O passado e o presente (e futuro) do ténis espanhol cruzaram-se hoje naquela que foi considerada a final antecipada de terceira edição do Millennium Estoril Open e não defraudaram as expectativas, proporcionando aos espetadores que lotaram as bancadas do Estádio Millennium um espetáculo de alto nível.

Na véspera, Pablo Carreño Busta, de 25 anos, não escondeu o entusiasmo por ir defrontar aquele que era um dos seus ídolos quando enveredou pela carreira profissional, mas hoje, no 'court', não se deixou intimidar por Ferrer, 'esquecendo' a veneração para desarmar o veterano de 35 anos, que acusou a diferença etária nas trocas de bola mais longas.

Muito seguro nos seus jogos de serviço -- não enfrentou um único ponto de 'break' no 'set' inaugural -, o primeiro cabeça de série causou grandes dificuldades ao 31.º classificado do 'ranking' ATP ao acelerar a bola para encostá-lo ao fundo do campo.

Sujeito a uma grande pressão nos seus jogos de serviço, o quarto pré-designado cometeu duas duplas faltas no sexto jogo, concedendo dois 'break-points' a Carreño Busta, que aproveitou o segundo graças a um erro do seu adversário.

A servir com 5-3 a seu favor, o mais cotado dos tenistas desta edição viu Ferrer atrasar o desfecho do primeiro 'set', com o valenciano a disparar 'winners', que o jovem espanhol anulou com 'amorties' aos quais as pernas menos frescas do antigo número três mundial não conseguiam chegar.

Só ao quinto 'set point' é que Carreño Busta conseguiu fechar o parcial, com 6-3, um ascendente que prolongou no jogo seguinte, no qual dispôs de três 'break-points', que não aproveitou.

Nessa altura, já todos tinham percebido que a final antecipada foi isso mesmo, com os dois tenistas a perderem-se em longas trocas de bola, que, quase invariavelmente, se traduziam em erros do finalista da edição de 2013 de Roland Garros.

O físico de Ferrer já não é o que era -- depois de avançar para as meias-finais, o espanhol assumiu que esta é a pior época da sua carreira -- e isso foi por demais evidente, no quinto jogo do segundo 'set', quando foi novamente quebrado.

Depois de perder a oportunidade de devolver a quebra de serviço no oitavo jogo, muito por mérito do seu adversário, que hoje viveu um dia inspirado no 'court', o 'convidado' da organização -- recebeu o primeiro 'wild card' para a terceira edição do Millennium Estoril Open -- voltou a permitir novo 'break', para perder o segundo parcial, por 6-3.

Carreño Busta, que demonstrou ter crescido muito desde a final perdida para Nicolas Almagro no ano passado e ainda não perdeu qualquer 'set' nesta edição, assumiu-se hoje como principal candidato a erguer o troféu no domingo, num palco, o Clube de Ténis do Estoril, onde viveu alguns dos melhores momentos da sua carreira.