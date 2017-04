Pub

O Benfica venceu este sábado o Sporting de Espinho, por 3-0, empatando a final do 'play-off' da Divisão de Elite de voleibol a 1-1.

Este domingo, a partir das 17:00, há novo duelo na Luz, com as 'águias' a tentarem aproveitar o fator casa para ganharem vantagem sobre os 'tigres', que venceram o primeiro duelo desta final, em Espinho, por 3-2.

O técnico benfiquista José Jardim arquitetou bem este triunfo, apesar de não poder contar nesta final, devido a lesões, com o internacional luso André Lopes e o central Marc Honoré.

Com o oposto Hugo Gaspar em grande plano nos remates junto à rede, o Benfica conseguiu dar a volta ao Sporting de Espinho a partir do meio do primeiro 'set', arrancando então para um fulgurante triunfo.

O Benfica entrou no segundo parcial com extrema eficácia nas ações junto à rede e no bloco, aspeto em que pontificaram o 'gigante' holandês Mart Van Werkhoven e o brasileiro Rafa Oliveira.

Roberto Reis, o experiente atacante benfiquista, queixou-se de algumas dores no joelho esquerdo e chegou a ser assistido dentro do campo, mas manteve-se em jogo até ao fim.

Os espinhenses voltaram a demonstrar uma grande 'química' em termos coletivos, notando-se claramente que cada jogador sabe bem o que faz em campo, com destaque para o veterano Miguel Maia (45 anos), José Rojas e Hélio Sanches, hoje os voleibolistas mais eficazes e valiosos dos 'tigres'.

A resistência espinhense caiu nitidamente no terceiro parcial, que o Benfica venceu de forma clara por 25-16 em apenas 25 minutos.

Estava consolidado o triunfo dos benfiquistas, que anularam a vantagem dos seus opositores nesta final à melhor de cinco duelos do 'play-off'.

Jogo realizado no Pavilhão nº2 do Benfica, na Luz, Lisboa.

Benfica -- Sporting de Espinho, 3-0.

Equipas:

- Benfica: Rafa Oliveira, Roberto Reis, Hugo Gaspar, Mart Van Werkhoven, Flávio Soares e Ivo Casas (líbero). Jogaram ainda Raphael Vinhedo, Joan Diaz e Tiago Violas e João Magalhães.

Treinador: José Jardim.

- Sporting de Espinho: José Rojas, Marco Ferreira, João Simões, Miguel Maia, Hélio Sanchez e Hugo Ribeiro (líbero). Jogaram ainda Kibinho, Valdir Reis, Frederico Santos, Jonathan Nunes e Everton Almeida.

Treinador: Rui Pedro Silva.

Parciais: 25-23 (30 minutos), 25-22 (29) e 25-16 (25).

Árbitros: Vítor Almeida e Nuno Teixeira.

Assistência: cerca de 1.900 espetadores.