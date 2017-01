Pub

Benfica venceu o FC Porto por 8-4 e conta por vitórias os jogos já disputados no campeonato nacional de hóquei em patins

O Benfica reforçou hoje a liderança isolada do campeonato nacional de hóquei em patins e prolongou a invencibilidade na prova, ao vencer na receção ao FC Porto, por 8-4, no clássico da 11.ª jornada.

Os 'encarnados' somaram a 11.ª vitória no mesmo número de partidas e impuseram a primeira derrota aos 'azuis e brancos', num encontro em que João Rodrigues anotou quatro golos e, também ele, cimentou o primeiro posto na lista de melhores marcadores do campeonato.

Com este triunfo, os bicampeões estão agora com cinco pontos de vantagem sobre os 'dragões', atuais segundos classificados, que, por seu lado, podem perder a vice-liderança, caso a Oliveirense vença o Sporting, no domingo.

De resto, o FC Porto tem de agradecer sobremaneira ao seu guardião Nélson Filipe, que protagonizou uma exibição fulgurante e evitou um desaire ainda mais desnivelado.

Já depois de João Rodrigues e Jorge Silva terem apontado os primeiros golos do encontro, o guarda-redes portista começou a 'abrir o livro' e evitou, num par de ocasiões, que o Benfica voltasse a tomar o comando do marcador.

Contudo, a quatro minutos do intervalo, o recém-entrado Miguel Rocha conseguiu mesmo ultrapassar a 'muralha' Nélson Filipe e levou os 'encarnados' com vantagem mínima para o descanso (2-1), depois de uma primeira parte equilibrada e que não fazia antever o que sucedeu na etapa complementar.

Uma defesa de Guillem Trabal a evitar a igualdade nos instantes iniciais do segundo tempo foi o tónico para o Benfica, que, em dois minutos, entre os 33 e 35, anotou mais três golos, por João Rodrigues (dois) e Jordi Adroher, e construiu uma vantagem segura (5-1).

A reação portista fez-se sentir através de Vitor Hugo, mas um golo 'sublime' do catalão Jordi Adroher - a picar a bola sobre o guarda-redes, antes de finalizar - e dois livres não convertidos por Gonçalo Alves e Hélder Nunes, a sete minutos do fim, praticamente sentenciaram o destino do jogo (6-2).

Valter Neves e João Rodrigues ainda apontaram mais dois golos para o conjunto da Luz, enquanto o penálti convertido por Rafa e novo golo de Vitor Hugo, a alcançar o 'bis', apenas serviram para atenuar os números do desaire portista no clássico.