Os encarnados arrecadaram o troféu pela quinta vez, com uma margem de 17 pontos

O Benfica arrebatou hoje a oitava edição da Taça Hugo dos Santos de basquetebol, a quinta do seu historial, ao vencer na final o FC Porto, por 77-60.

Os 'encarnados' conquistaram o terceiro triunfo consecutivo sobre os 'dragões' esta época, depois de já terem vencido por duas vezes na fase regular da Liga.

Até ao momento, a turma portista só conseguiu superar o seu principal opositor na Supertaça realizada em Vila Real, por 84-70.

O triunfo de hoje, em Oliveira do Hospital, premiou a melhor equipa em campo, a mais eficaz a defender e a atacar. As 'águias' protagonizaram uma grande atuação, nomeadamente na concretização dos triplos, tendo terminado com a invulgar percentagem de 48,5%, ou seja, 16 convertidos em 33 tentativas.

O Benfica também foi um conjunto mais coletivo, como se comprova pelo facto de ter somado 21 assistências contra apenas nove do opositor.

Os 'dragões' correram sempre atrás do prejuízo mas, ao intervalo, já perdiam por 19 pontos (48-29) e entraram para a segunda parte em situação muito desfavorável.

O FC Porto subiu a defesa na segunda parte, passou a pressionar em todo o campo, mas o Benfica nunca se desuniu, nem precipitou, conseguindo segurar a confortável vantagem até ao final.

Mário Fernandes, base do Benfica, foi o eleito como o jogador mais valioso (MVP) da final, ao registar 11 pontos, 10 assistências e 100% em lançamentos triplos (3/3).

Além de Fernandes, os 'encarnados' também contaram com as boas atuações de Carlos Morais (14 pontos e seis ressaltos) e Tomás Barroso, que somou 14 pontos.

A turma portista esteve bastante aquém das expetativas em termos coletivos, destacando-se, individualmente, o poste norte-americano Nick Washburn (13 pontos e 10 ressaltos) e o extremo Thomas Bropleh (18 pontos e cinco ressaltos).