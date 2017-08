Pub

Viseenses ainda não perderam esta temporada na II Liga

O Académico de Viseu venceu este domingo em casa o Benfica B, por 1-0, com um golo solitário de Sandro Lima, que permitiu aos viseenses o regresso aos triunfos na II Liga de futebol, em jogo da quinta jornada.

O calor não evitou um jogo com ritmo elevado com duas equipas apostadas em ganhar. Os viseenses, que ainda não perderam esta temporada no campeonato, vinham de um empate em Arouca (0-0), enquanto o Benfica B tinha vencido o Varzim por 2-1.

Mais iniciativa de jogo dos encarnados na primeira parte, mas sem grandes oportunidades de golo, com o Académico a responder bem, em ataques rápidos, mas também sem incomodar Zlobin.

O empate, sem golos, premiava o acerto defensivo dos dois conjuntos.

Na segunda parte, o Académico chegou ao golo aos 48 minutos, num livre direto, com Sandro Lima a bater colocado e a deixar Zlobin pregado entre os postes.

Em vantagem, o Académico foi uma equipa ainda mais solidária a defender, e apostando em rápidas transições para o ataque para manter em sentido a defensiva encarnada.

Hélder Cristovão reforçou a frente atacante da equipa e o Benfica B foi mais perigoso, com Gedson, aos 65 minutos, a disparar forte e a bola a embater na barra da baliza de Peçanha. João Mário, em contra-ataque, podia ter feito o segundo para o Académico, mas foi de novo o Benfica B, aos 88 minutos, a ficar perto do empate, com Heri a obrigar Peçanha a uma defesa difícil.

Com a vitória o Académico de Viseu ascendeu, provisoriamente, ao topo da classificação da II Liga, com 13 pontos em cinco jogos, enquanto o Benfica B mantém os cinco pontos com que iniciou esta jornada.