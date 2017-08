Pub

Tozé Marreco e Zé Tiago apontaram os golos do encontro

A Académica de Coimbra venceu hoje em casa o Sp. Braga B, por 2-0, com golos de Tozé Marreco e Zé Tiago, ainda na primeira parte, na abertura da segunda jornada da II Liga de futebol.

Os golos dos estudantes foram marcados ainda antes dos primeiros vinte minutos, graças a Tozé Marreco, aos 10 minutos, e Zé Tiago, aos 18'.

Esta foi a primeira vitória da Académica no campeonato, depois da derrota em Viseu (2-1), numa partida onde foi mais eficaz na finalização, frente ao um Sp. Braga B que desperdiçou lances isolado na cara de Ricardo Ribeiro. Os bracarenses continuam sem vencer, depois do empate a um golo na jornada inaugural frente à União da Madeira.

O jogo abriu com André Ribeiro, logo aos três minutos, a desperdiçar só com o guarda-redes da Briosa pela frente, mas Ricardo Ribeiro correspondeu com uma boa defesa. Na resposta, aos cinco minutos, Zé Tiago, de cabeça, não acertou na baliza depois de um cruzamento de Marinho na esquerda.

O primeiro golo da Académica aconteceu aos 10 minutos, com Tozé Marreco a finalizar depois de uma insistência de Zé Tiago na direita. Aos 18, Ki teve um cruzamento na esquerda com Zé Tiago, desta vez, a não desperdiçar e, de cabeça, fez o segundo da Académica.

Depois de algum desnorte defensivo, face ao caudal atacante dos estudantes, o Sp. Braga B equilibrou a partir da meia hora e, aos 35, André Ribeiro voltou a isolar-se e, mais uma vez, Ricardo Ribeiro a fazer uma defesa difícil.

A segunda parte começou com mais dois lances de perigo por parte do Braga B, mas a melhor oportunidade teve Tozé Marreco, que falhou, de cabeça, só com Filipe na baliza.

Na última meia hora, e com o calor a fazer-se sentir, os 'estudantes' geriram bem a vantagem e poderiam ter ampliado por Ki, aos 64 minutos, a cabecear sobre a barra.

O Braga B poderia ter reduzido aos 79 minutos, quando Kiki, se isolou, mas não conseguiu fazer o chapéu a Ricardo Ribeiro.

Mesmo sobre os 90 minutos, Luisinho isolou-se e, à saída de Filipe, rematou, mas a bola embateu no poste da baliza do Braga B.