Londrinos venceram esta terça-feira o Southampton, por 4-2, continuando destacados no 1.º lugar da Premier League. Diego Costa foi a principal figura da partida.

Com Diego Costa a comandar a reação blue, o Chelsea goleou esta terça-feira o Southampton, por 4-2, e continua firme na liderança da liga inglesa.

Após ter permitido a aproximação do Tottenham, na última jornada, ao perder na visita o Manchester United (2-0), o clube londrino voltou a aumentar para sete pontos o avanço no 1.º lugar da Premier League - com mais um jogo do que o Tottenham, que só cumpre o seu compromisso da 34.ª ronda, a visita ao Liverpool, a 18 de maio.

Diego Costa bisou (53" e 89"), já depois de Hazard (5") e Cahill (45") terem adiantado os blues. Pelo Southampton, de Cédric Soares (titular), os golos foram de Oriol Romeu (24") e Bertrand (90"). Os saints seguem tranquilos, na 9.ª posição da liga inglesa.