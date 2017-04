Pub

A Rússia já escolheu a sua vuvuzela: duas colheres de madeira juntas e viradas para o lado de fora, que prometem fazer muito barulho nos estádios do Mundial2018, assim como a vuvuzela (trombeta simples de plástico que produz som) fez história no Mundial2010.

A ideia agradou tanto ao presidente Vladimir Putin, que resolveu investir mil rublos (cerca de 17 mil euros) para desenvolver o instrumento musical. Até agora as colheres só eram utilizadas pelos grupos de música tradicional do país e nas lojas de lembranças para turistas.

"Somos um país musical, e além disso achamos ótima ideia identificar o Campeonato do Mundo com um instrumento típico de um país", disse Sergei Nugmánov, o autor da modelo, que resolveu dar outro uso às colheres de madeira, que devem soar um pouco como as castanholas espanholas.