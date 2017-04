Pub

O clube de Vila Nova de Gaia adianta no comunicado que "o Parque Silva Matos foi invadido por um conjunto de indivíduos munidos de bastões e canos de ferro"

O Sporting Clube de Coimbrões considerou esta segunda-feira que os incidentes verificados sábado durante um jogo de futebol de infantis com o Candal "foram levados a cabo por autênticos 'profissionais', com um nível de violência absolutamente inusitado".

"Foi uma ação devidamente planeada, bem controlada e perfeitamente dirigida", refere o Sporting Clube de Coimbrões na sua página social no Facebook, referindo-se aos atos de pancadaria verificados na bancada, e que levaram a que o jogo terminasse mais cedo quatro minutos.

O clube de Vila Nova de Gaia adianta no comunicado que "o Parque Silva Matos foi invadido por um conjunto de indivíduos que, munidos de bastões e canos de ferro, passaram a agredir de forma indiscriminada a assistência do Coimbrões".

"Na presença de inúmeras crianças, pais, familiares e outros adeptos, as pessoas foram barbaramente agredidos e pelo menos duas tiveram de receber assistência hospitalar", relata ainda o Coimbrões.

Ainda de acordo com a nota, "estas situações começam a ser, infelizmente, recorrentes e urge que as autoridades competentes, de uma vez por todas, intervenham de modo a erradicar este cancro no desporto.

"São ações que vão muito para além da questão de segurança a árbitros, pois atingem sem exceção todos os intervenientes no fenómeno desportivo, e que caso nada se altere não terão outra alternativa senão dele se afastarem", acrescenta.

O Coimbrões endereça ainda "uma palavra de apreço às três equipas -- arbitragem, Coimbrões e Candal -- que terminaram o jogo unidos num abraço, demonstrando uma elevação e maturidade bem superior à de muitos adultos presentes".

"A todos os que se viram envolvidos, e em particular aos que sofreram na pele a barbárie da agressão, a direção do Sporting Clube de Coimbrões expressa a sua sentida solidariedade e votos de rápido restabelecimento", refere ainda o comunicado.

O dérbi entre o Coimbrões e o Candal, respetivamente líder da Série 1 de Infantis da Associação de Futebol do Porto e sexto classificado, a 22 pontos, terminou, a quatro minutos do fim, com uma igualdade a 3-3.